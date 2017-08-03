Пятнистый олень забрел в заповедник "Калужские засеки"

Фотокамеры заповедника "Калужские засеки" зафиксировали нетипичного для этой территории гостя – самца пятнистого оленя прошлого или позапрошлого года рождения, сообщается на портале "Заповедная Россия".

Копытное попало в объектив во время пастьбы на обочине одной из лесных дорог заповедника.

"Скорее всего, это расселяющаяся особь, выискивающая подходящее место для дальнейшей жизни. Останется ли этот зверь в заповеднике или уйдет дальше, пока неясно, но, может быть, у заповедных зубров в будущем появятся новые соседи", — говорится в сообщении.

Изначально пятнистый олень обитал на Дальнем Востоке, а с 30-х годов XX века его начали расселять на Кавказе и в европейской части России в качестве охотничьего вида и источника пантов. В Калужской области пятнистый олень появился в 60-х годах прошлого века.

В "Калужские засеки" эти копытные ранее не заходили. Сотрудники заповедника находили лишь единичные следы оленей на сопредельных с соседним нацпарком "Орловское полесье" территориях.