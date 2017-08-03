На островах в Охотском море началась уборка металлолома

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На остров Большой Шантар в Охотском море высадилась первая группа военнослужащих экологического подразделения Восточного военного округа, которая очистит территорию от металлолома, сообщает пресс-служба округа.

В рамках уборки планируется собрать около 1,5 тысячи бочек, а также разрезать и складировать в точке погрузки более 50 тонн крупногабаритных металлоконструкций.

В 2016 году на острове было обнаружено около 2 тысяч металлических бочек и несколько единиц техники, подлежащих утилизации.

Шантарские острова — архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров в Охотском море. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.