На Байкале школьники собрали 350 мешков мусора в ходе массовой уборки

Более 150 волонтеров собрали 350 мешков мусора на берегах Байкала в рамках акции "Вода России", которая прошла под эгидой Минприроды РФ и всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group "360 минут", об этом сообщает пресс-служба федерального информационного портала "Вода России".

Помимо бытового мусора активисты собрали большое количество металлолома, сетей и автомобильных покрышек. Весь мусор был вывезен для последующей утилизации.

Глава Минприроды России Сергей Донской высоко оценил значение совместных экологических акций для борьбы с загрязнением озера Байкал. "Экологическое состояние Байкала — это зона нашей общей ответственности, и улучшение обстановки вокруг озера возможно только при объединении усилий всех заинтересованных в этом сторон. В Год экологии важно не только привлечь внимание к вопросам защиты Байкала, но и выстроить прочную рабочую схему взаимодействия государства, бизнеса и общества в деле охраны природы уникального байкальского региона", — отметил министр.

В рамках проекта "Вода России" в 2017 году на озере Байкал планируется проведение еще нескольких аналогичных акций, а всего в течение 2017 года планируется около 100 экологических мероприятий, общее количество участников составит более 50 тысяч человек.