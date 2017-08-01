Сотрудники "Русской Арктики" отправились в экспедицию на остров Алджера

1 августа началась экспедиция сотрудников национального парка "Русская Арктика" на Землю Франца-Иосифа, в ходе которой будет проведено историческое исследование на месте зимовья американской экспедиции Эвелина Болдуина, сообщила пресс-служба нацпарка.

На борту атомного ледокола "50 лет Победы" вместе с учеными находятся туристы, которые в ходе круизного рейса посетят Северный полюс и Землю Франца-Иосифа.

По словам начальника отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгения Ермолова, значимость исторического объекта на острове Алджера заключается в том, что это наиболее сохранившийся до наших дней памятник эпохи первооткрывателей Земли Франца-Иосифа. Он также подчеркнул, что памятник может скоро исчезнуть, так как подвержен сильной эрозии под воздействием прибойной волны.

В течение двух недель четверо сотрудников национального парка "Русская Арктика" будут жить и работать на необитаемом острове во временном полевом лагере.