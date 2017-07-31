Студенты помогают восстанавливать экотропы в Сихотэ-Алинском заповеднике

Студенческий отряд "Тигр" принимает участие в работе по созданию туристической инфраструктуры в Сихотэ-Алинском заповеднике. На сегодняшний день волонтеры уже привели в порядок территорию кордона, восстановили и разметили тропы и обустроили площадку возле научного стационара, сообщается на официальном сайте администрации Приморского края.

В этом году в работах в заповеднике участвуют 20 студентов, которым предстоит до середины августа также отремонтировать смотровую вышку на маршруте "Озеро Благодатное", соорудить там же мостки через болота и построить настил и беседку на тропе "Бухта Голубичная".

Всего в Приморском крае в рамках Года экологии запланировано около 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды.