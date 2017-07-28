В Омской области волонтеры очистили озеро на территории заказника

В рамках всероссийской акции "Вода России" на территории природного заказника регионального значения "Озеро Ленево" от бытовых отходов и сухих кустарников были очищены берега. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

За несколько часов представителями управления, предпринимателями и волонтерами очищено более 20 гектаров акватории озера Ленево и прибрежных территорий. К уборке охотно присоединялись и отдыхающие в заказнике туристы. Работы было немного — за состоянием заказника тщательно следят инспекторы и егеря управления по охране животного мира.

Параллельно представители Омского государственного педагогического университета и регионального отделения Русского географического общества изучали экосистему природного комплекса, вели мониторинг редких видов местной флоры.