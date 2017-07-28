На очистку "Русской Арктики" отправилось очередное судно из Архангельска

На Землю Франца-Иосифа отправляется "Полар кинг" – судно, которому предстоит доставить на территорию национального парка "Русская Арктика" рабочих и специальную технику для очистки островов полярного архипелага.

Также на борту группа бойцов окружного сводного студенческого отряда "Гандвик". 15 студентов из шести регионов Северо-Западного федерального округа — Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, республик Карелия и Коми, Санкт-Петербурга — в течение двух месяцев будут помогать расчистить острова Гукеа и Хейс, сообщает пресс-служба напарка.

Кампания входит в План основных мероприятий Года экологии, напомнил в ходе торжественной церемонии отправки экспедиции губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Глава региона подчеркнул важность и историческую значимость проводимой арктической уборки.

На обратном пути с Земли Франца-Иосифа судно "Полар кинг" доставит в Архангельск несколько тысяч тонн отходов для дальнейшей утилизации, в том числе с острова Греэм-Белл, где уже с мая специалисты ЗАО "АКС" ведут работы по очитке. Всего в 2017 году с ЗФИ запланировано вывезти не менее 8000 тонн отходов.