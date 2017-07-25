В Катунском заповеднике появился новый визит-центр

В Казинихе, одном из самых труднодоступных кордонов Катунского биосферного заповедника, начал свою работу новый информационный центр. Кордон расположен у слияния рек Иолдо и Казиниха.

Визит-центр оформлен в стиле шестиугольного бревенчатого аила — традиционного жилища коренного населения Алтая. В нем посетители могут получить общую информацию о заповеднике, водоемах, животном и растительном мире. Здесь же туристам будут выписывать пропуска, необходимые для посещения охраняемой территории, сообщает пресс-служба заповедника.

Создание нового визит-центра является частью программы развития инфраструктуры Катунского заповедника.

В день открытия первыми гостями информационного центра стали туристы из Новосибирска и группа школьников из Москвы.