В Катунском заповеднике появился новый визит-центр

Визит-центр оформлен в стиле шестиугольного бревенчатого аила — традиционного жилища коренного населения Алтая. В нем посетители могут получить общую информацию о заповеднике, водоемах, животном и растительном мире. Здесь же туристам будут выписывать пропуска, необходимые для посещения охраняемой территории, сообщает пресс-служба заповедника.
Создание нового визит-центра является частью программы развития инфраструктуры Катунского заповедника.
В день открытия первыми гостями информационного центра стали туристы из Новосибирска и группа школьников из Москвы.