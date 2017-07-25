Директором нацпарка "Русская Арктика" назначен Александр Кирилов

24 июля 2017 года новым директором национального парка "Русская Арктика" назначен Александр Кирилов. Соответствующий приказ подписан министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским, сообщает пресс-служба нацпарка.

Ранее Кирилов занимал должность заместителя директора по охране, координировал работу по ликвидации экологического ущерба, накопленного в прошлые периоды на островах Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. С апреля прошлого года исполнял обязанности директора ФГБУ "Национальный парк "Русская Арктика". Он сменил на этом посту Романа Ершова.