Заповедные земли России
Горбатый кит
© Пресс-служба заповедника “Командорский”. Евгений Мамаев
11:0023.07.2017
(обновлено: 11:06 23.07.2017)
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От морской свиньи до кашалота: киты заповедника "Командорский"

23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов, учрежденный Международной китобойной комиссией в 1986 году. Мы поговорили с Евгением Мамаевым, кандидатом биологических наук, заместителем директора по науке заповедника "Командорский", о китообразных, которые находятся под защитой самого большого морского заповедника России, о том, для чего ученым спутники и зачем киты снимаются для каталогов.

Командорские острова — это архипелаг из четырех островов, расположенный в Тихом океане, в 170 километрах от побережья Камчатки. Заповедник здесь был основан в 1993 году, а охраняемая акватория — более 3 миллионов гектаров — была выделена еще в 1958-м.

"Если представить себе на карте Командорские острова, отступить на 30 миль в море и очертить острова по этому расстоянию, мы получим охраняемую акваторию", — рассказывает Евгений Мамаев.

На Командорах зарегистрирован 21 вид китообразных, начиная от самых маленьких представителей — обыкновенной морской свиньи — и заканчивая настоящими исполинами — финвалом, кашалотом и синим китом. Самым распространенным представителем китообразных здесь является горбатый кит. Помимо горбачей ежегодно на островах наблюдают косаток, северных плавунов, малых полосатиков, серых китов и кашалотов.

Кстати, специалисты заповедника владеют информацией не только о своих подопечных, но и об их рационе. Например, обитающие в окрестностях Командор косатки бывают рыбоядными и плотоядными. Первые питаются рыбой, а вторые охотятся на северного морского котика, калана, белокрылую морскую свинью и других морских млекопитающих.

© Пресс-служба заповедника “Командорский”. Евгений МамаевКосатки
© Пресс-служба заповедника “Командорский”. Евгений Мамаев
Косатки

Встречаются в заповеднике и совсем редкие виды, например командорский ремнезуб — это животное было впервые описано именно в водах Командорских островов, так и получило название. Ремнезуб настолько редок, что ученые практически не встречали его — пара случаев отмечена в акватории Алеутских островов. "На Командорских островах вживую этот вид не регистрировали — отмечали только павших животных на берегу, и то таких встреч пять или шесть, то есть буквально можно пересчитать по пальцам", — отмечает Евгений Мамаев.

Заходит в акваторию заповедника и самый редкий крупный кит Северного полушария — гладкий японский кит, численность популяции которого составляет менее 1 тысячи особей. Раньше он был промысловым видом, и, несмотря на введенный в 30-е годы прошлого века запрет на его добычу, численность этого кита по-прежнему остается очень низкой. В окрестностях Командор встречаются единичные особи гладкого японского кита, но, как отмечают сотрудники заповедника, в последние годы этих животных регистрируют чаще.

Фотодосье на косатку

В "Командорском" регулярные наблюдения за китообразными ведутся круглый год на протяжении последних 20 лет. Специалисты определяют видовой состав морских млекопитающих, их численность и места концентрации по сезонам года. Наблюдают за китообразными и другими морскими животными как с берега, так и с лодок. При этом, как отмечает Евгений Мамаев, важна хорошая погода: "Если море будет штормовое, будет высокая волна с пенистыми гребнями, то сложно будет отличить фонтаны китов от брызг воды".

В море сотрудники отмечают всех встреченных особей, определяют вид и фотографируют животное — это может помочь при индивидуальной идентификации. Например, горбатых китов отличают по отметинам и пятнам на хвостовом плавнике, а косаток — по форме спинного плавника и седловидному пятну. Когда из года в год животных фотографируют для каталогов, можно отследить конкретную особь по снимкам и даже узнать, откуда родом тот или иной кит, в каких водах он бывал в течение жизни.

© Пресс-служба заповедника “Командорский”Евгений Мамаев делает снимки горбатых китов для последующей фотоидентификации
© Пресс-служба заповедника “Командорский”
Евгений Мамаев делает снимки горбатых китов для последующей фотоидентификации

"Можно сравнивать и со своими собственными каталогами, которые ведет научный отдел заповедника "Командорский", и с каталогами коллег, которые работают и в нашей акватории, и где-либо еще, скажем, в местах размножения тех же самых горбачей на Гавайских островах, у берегов Японии, для того чтобы определить места происхождения китообразных, которые у нас проводят лето", — рассказывает Евгений Мамаев.

Закусочная китов и родильный дом кальмаров

Командорские острова богаты китообразными и другими формами морской жизни. Причиной тому — уникальное расположение на границе Берингова моря и Тихого океана, прямо на пути от мест размножения китов к местам их летнего нагула. Под защитой заповедника находятся сотни видов различных морских организмов. Острова являются "родильным домом" командорского кальмара — здесь он размножается, а затем мигрирует к берегам Камчатки и Курил. Здесь свыше 200 тысяч морских котиков проводят лето и набираются сил перед зимовкой, много каланов, самое крупное лежбище сивучей в Камчатском крае…

Не мудрено, что это разнообразие сделало Командоры привлекательным перевалочным пунктом для китов, направляющихся вдоль Курильской гряды, восточного побережья Камчатки в воды Берингова моря. Часть транзитеров решает остаться в акватории заповедника — меню здесь на любой вкус.

Разнообразие морской фауны, по словам Евгения Мамаева, связано с явлением апвеллинга: более холодные воды поднимаются с глубин океана на поверхность и выносят биогенные вещества, которые позволяют активно развиваться одноклеточным водорослям, а те в свою очередь служат пищей для зоопланктона, небольших рачков. Рачками питаются рыбы и усатые киты. Вот такая пищевая пирамида, замыкают которую косатки, усатые и зубатые киты — кашалоты и северные плавуны, а также обыкновенные клюворылы, которые кормятся кальмарами, горбатые киты и другие виды китообразных.

Спутники для ученых, пинджеры для китов

Сегодня угроза существует практически для всех видов китообразных. Во-первых, как отмечают ученые, морские млекопитающие вынуждены конкурировать с человеком в добыче пищи: рыбы, головоногие моллюски, которыми питаются китообразные, являются промысловыми видами. На вооружении заповедника "Командорский" стоят современные методы охраны территории и ее обитателей, например спутниковый мониторинг: информация о заходе на охраняемую территорию судов поступает оперативно.

Во-вторых, прямой вред популяции китов наносит загрязнение океана нефтепродуктами или бифенилами, а также тяжелыми металлами.

© Пресс-служба заповедника “Командорский”. Евгений МамаевГорбатый кит
© Пресс-служба заповедника “Командорский”. Евгений Мамаев
Горбатый кит

И, наконец, большое количество китов гибнет в сетях. Именно поэтому с 1 января 2016 года в исключительной экономической зоне Российской Федерации был запрещен дрифтерный лов рыбы.

"Это была наиболее губительная снасть, которую использовал человек. Чаще всего именно дрифтерные сети наматывали киты на свои плавники и погибали. Случаев находок крупных китов с такими сетями было предостаточно", — говорит Евгений Мамаев.

Другой вариант защиты животных от губительных сетей — установка на снасти специальных устройств, так называемых пинджеров. Они издают специальные звуки, отпугивающие китов от сетей, так как эхолокационный аппарат морских млекопитающих не всегда справляется с обнаружением этих преград.

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