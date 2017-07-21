Медведицу с пятью медвежатами засняла камера на "Земле леопарда"

Крупная бурая медведица с пятью медвежатами попала в объектив фотоловушки на территории национального парка "Земля леопарда", сообщает пресс-служба организации. Кадры были сделаны в марте этого года и получены сотрудниками нацпарка в июле. В Приморском крае это первый случай регистрации такого большого выводка бурого медведя за всю историю наблюдений.

Автоматическая камера в северной части "Земли леопарда", у границы с Китаем, зафиксировала проход по тропе взрослой медведицы с детенышами. Четыре медвежонка следовали за матерью, а самый любопытный подошел к фотоловушке вплотную, сделав селфи.

"Сразу пятеро медвежат — настоящая редкость в дикой природе, столь многодетные медвежьи семьи отмечали в средней полосе России, на Камчатке, Аляске и в некоторых зоопарках, однако не всегда выживает сразу весь выводок", — отметил Глеб Седаш, инженер-исследователь научного отдела ФГБУ "Земля леопарда".

Обычно самка бурого медведя приносит двух-трех, редко четырех детенышей. Даже в небольших выводках не каждый медвежонок доживает до второй весны. Зафиксированная в нацпарке медведица смогла сохранить весь выводок — медвежатам идет уже второй год.

Через несколько дней после фотосессии на "Земле леопарда" медвежье семейство отметилось на камерах в китайской провинции Хэйлунцзян. По данным центра изучения кошачьих Государственного управления лесного хозяйства КНР в Харбине, медведи пересекли российско-китайскую границу и отошли от нее почти на 3 километра.