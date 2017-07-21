Российские ученые обнаружили 12 новых видов растений в "Онежском Поморье", сообщает пресс-служба ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский".

Флористические исследования прошли в западной части парка, в районе водоемов Большое и Малое Выгозеро. В задачи специалистов МГУ имени М.В.Ломоносова входило составление списка видов и выявление растений, нуждающихся в охране.

Несмотря на аномальные климатические особенности нынешнего лета, из-за которых отмечается позднее развитие и цветение растений (факторы, затруднившие работу исследователей), ученым удалось собрать большое количество ценных данных.

Они выявили 12 новых для территории национального парка "Онежское Поморье" видов. Из охраняемых сосудистых растений, внесенных в Красную книгу Архангельской области и сопредельных территорий, впервые отмечен редкий папоротник с сокращающейся численностью — гроздовник северный (Botrychium boreale). Ученые обнаружили и внесенный в список для бионадзора по Архангельской области папоротник из семейства многоножковых — телиптерис болотный (Thelypteris palustris). Ранее считалось, что границей распространения этого вида является широта города Архангельска. Данная находка сдвигает ареал вида к северу. Из моховидных обнаружен редкий листостебельный мох — сплахнум красный (Splachnum rubrum).

Ученые также неоднократно фиксировали и произрастание листоватого эпифитного лишайника — лобарии легочной (Lobaria pulmonaria), представителя Красной книги России, характерного для старовозрастных и малонарушенных лесов.