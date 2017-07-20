Кормление серого кита сняли в прибрежных водах острова Беринга

Научные сотрудники заповедника "Командорский" сняли с помощью квадрокоптера кормление серого кита в прибрежных водах острова Беринга, сообщается в пресс-службе заповедника.

Серый кит — единственный представитель китообразных, питающийся донными беспозвоночными животными. В отличие от других усатых китов, он набирает в рот не воду, а песок, который затем фильтрует через роговые пластины — китовый ус. За одно кормление кит способен получить до 300 килограммов корма, а в сутки — более 1200 килограммов. Кроме того, не брезгует серый кит и стайной рыбой.