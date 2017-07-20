Волонтеры приняли участие в расчистке экотропы "Большой Тигирек"

Сотрудники Тигирекского заповедника вместе с волонтерами совершили восхождение на гору Разработная, чтобы очистить экотропу от веток, затрудняющих передвижение по ней, сообщается на портале "Заповедная Россия".

В процессе работы участники похода также прошли по экскурсионному маршрут "В логово гиены". Это археологический и палеонтологический памятник, известный благодаря окаменелостям плейстоценовой фауны — лошадям, куланам, бизонам, якам, сибирским горным козлам, архарам, шерстистым носорогам и пещерной гиене.