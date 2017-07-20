В заповеднике "Даурский" обнаружена египетская цапля

14 июля в ходе рейда по охране территории заповедника "Даурский" инспекторами была замечена египетская цапля, сообщается на сайте "Заповедная Россия".

"Это первая встреча данного вида не только в Забайкалье, но и в Сибири", — заявил орнитолог Олег Горошко.

Египетская цапля обитает в тропиках, субтропиках, южной части умеренных широт обоих полушарий. Известна прежде всего тем, что стремительно расширяет ареал с конца XIX века, по некоторым оценкам, этот процесс продолжается и в настоящее время. Это преимущественно сухопутный вид цапель, ее типичные места обитания связаны с открытыми травянистыми пространствами, в том числе в областях с засушливым климатом, — лугами, болотами, степями, саваннами.

На территории Российской Федерации египетская цапля считается редким видом и по этой причине занесена в Красную книгу России.