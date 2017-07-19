В Подмосковье возьмут под охрану озера эпохи среднего плейстоцена

Правительство Московской области утвердило разработанное минэкологии положение о государственном природном заказнике "Озера Великое, Маловское, Линево и прилегающие карьеры и леса". В ближайшее время особо охраняемую природную территорию поставят на кадастровый учет, сообщает пресс-служба минэкологии Московской области.

Заказник расположен в городском округе Шатура, его площадь — 1842 гектара. На территории ООПТ находятся три водно-ледниковых озера, сформировавшиеся в эпоху так называемого московского обледенения (эпоха среднего плейстоцена, около 170-125 тысяч лет назад). Самым большим из них является озеро Великое: площадь акватории превышает 370 гектаров.

Объектами особой охраны в заповеднике являются три вида краснокнижной флоры и 11 видов редких птиц, в том числе включенные в Красные книги России и Московской области большой кроншнеп и серый сорокопут.

Режим особой охраны запрещает на территории ООПТ охоту, рыбную ловлю и катание по озерам на лодках в период с 15 апреля по 15 августа, а также обустройство туристических стоянок, разведение костров, мелиоративные работы и добычу торфа.