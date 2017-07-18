Студенты обустроили тропу в Катунском заповеднике

В Катунском заповеднике завершилась первая в этом году волонтерская смена, сообщает пресс-служба организации. Студенты Усть-Коксинского техникума отраслевых технологий привели в порядок маршрут "В краю озер и водопадов" и помогли в работах на кордоне.

Территория, на которой расположена экологическая тропа, является популярным местом отдыха. За время смены добровольцы вместе с сотрудниками заповедника расчистили ее от камней и валежника, построили туалеты. Кроме того, волонтеры очистили территорию кордона и сложили дрова.

"Со студентами местного техникума мы работаем уже на протяжении четырех лет, и за этот период ребята зарекомендовали себя только с положительной стороны. Это молодые люди, которые умеют работать и справляются со всеми видами работ, которые мы им предлагаем. Они не боятся трудностей, относятся к делу с большой ответственностью", — отметил Андрей Самойлов, начальник Мультинского участка заповедника.

Следующая волонтерская смена в Катунском заповеднике пройдет в начале августа, ее участниками станут московские студенты.