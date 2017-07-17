В заказнике "Цасучейский бор" завершена операция по спасению черных аистов

Упавшее гнездо с тремя птенцами черного аиста было обнаружено в заказнике "Цасучейский бор" 10 июля, сообщает пресс-служба Даурского заповедника. Инспекторы соорудили для аистят искусственное гнездо и установили фотоловушку для наблюдения.

Гнездо с птенцами находилось в кроне сосны, но после прошедших дождей ветвь не выдержала тяжести и обломилась. Редкие птицы были обнаружены лесничими, о находке они сообщили в администрацию Даурского заповедника. Выехавшие на место инспекторы приняли решение соорудить для аистят искусственное гнездо из подручного материала. Птенцы были пойманы и усажены в него.

Для наблюдения за пернатыми была установлена фотоловушка. Через сутки камера зафиксировала, что родители птенцов вернулись и продолжают их выкармливать.

Черный аист — редкий вид, занесенный в Красную книгу России. По оценкам специалистов, численность этих птиц в Забайкальском крае не превышает 100-110 пар. В Цасучейском бору в разные годы гнездилось от трех до семи пар. В кладке черного аиста бывает от двух до пяти яиц. В Забайкалье эти птицы откладывают яйца в мае. Первые 10 дней жизни птенцы могут только беспомощно лежать в гнезде, потом они начинают сидеть и только на 35-40-й день жизни способны стоять в гнезде.