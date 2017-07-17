В Баргузинском заповеднике появился еще один участок уникальной экотропы

В Баргузинском заповеднике завершился второй проект по обустройству экологической тропы "Давшинские Столбы" в бухте Давше, сообщается на официальном сайте Года экологии.

С тропы открывается вид на просторы Байкала, бухту Давше, долину реки Давше и Баргузинский хребет, также как и на гряды гранитных останцев и таежное зимовье.