Заповеднику "Брянский лес" исполняется 30 лет

14 июля 1987 года с целью сохранения лесного массива в междуречье Десны и Неруссы был создан заповедник "Брянский лес". С 30-летием природоохранной территории дирекцию и сотрудников заповедника поздравил глава Минприроды России Сергей Донской, сообщает пресс-служба министерства.

"Очень важно, что заповедник "Брянский лес" сохраняет не только природное, но и культурно-историческое наследие региона, что является основой для развития экологического и познавательного туризма в Брянской области", — отметил Сергей Донской.

За годы работы заповедник реализовал несколько крупных природоохранных проектов, в первую очередь — уникальный проект по восстановлению почти исчезнувшей в Брянской области популяции бурого медведя, европейского зубра и русской выхухоли, численность которых постоянно растет.

Праздничные мероприятия, посвященные годовщине заповедника, будут проходить в Брянской области с 7 по 15 июля 2017 года. В программе — открытие фотовыставки в Брянске, конференция "Заповеднику "Брянский лес" 30 лет", а также проведение тематических игр, квестов и викторин.