Стартовал отбор волонтеров для экспедиции на Командорские острова

Стартовал всероссийский конкурс Русского географического общества на участие в волонтерском лагере "Командорские острова — 2017". Экспедиция будет проходить с 31 июля по 20 сентября на территории Командорского заповедника, сообщается на официальном сайте организации.

В рамках экспедиции волонтеры будут помогать сотрудникам заповедника в обустройстве туристических троп, учете морских млекопитающих, а также смогут поработать в научных лабораториях. Культурная программа включает выход в море к горбатым китам, касаткам и дельфинам, а также экскурсии на острова Топорков и Арий Камень.

К участию в конкурсе приглашаются юноши в возрасте от 18 до 30 лет, обладающие строительными навыками.

Первый этап конкурса начался 7 июля и продлится до 17-го, для участия необходимо заполнить заявку на сайте молодежного клуба РГО.

Командорские острова — архипелаг из четырех островов, расположенный в юго-западной части Берингова моря. Острова названы в честь открывшего их в 1741 году мореплавателя, командора Витуса Беринга. В 1993 году здесь был основан Командорский природный биосферный заповедник имени С.В.Маракова. Это самый большой морской заповедник России: площадь его охраняемой морской акватории — более 3 миллионов гектаров.