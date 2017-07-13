Волонтеры из Бийска посетили Егорьевский заказник

Студенты Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М.Шукшина (Бийск) посетили Егорьевский заказник в рамках проекта "Волонтерская акция и научно-образовательные экспедиции "Altai: отдыхай, изучай, сохраняй!", сообщает пресс-служба минприроды Алтайского края.

Студенты посетили озеро Вавилон (самый крупный водоем заказника), помогали егерю изготовить кормушку для кабана и солонец для лося, заготавливали подкормку для оленя, помогали в уборке территории заказника.

В сопровождении орнитологов волонтеры совместно со школьным лесничеством "Хранители леса" провели мониторинг естественных и искусственных гнезд редких пернатых хищников — филина, орла-могильника, большого подорлика, орлана-белохвоста, бородатой неясыти.

Егорьевский заказник расположен в месте слияния Касмалинского и Барнаульского реликтовых ленточных боров — уникальных лесов, сохранившихся со времени последнего ледникового периода. Одна из главных целей заказника — сохранение мест естественного обитания лося, косули, белки, зайца, лисицы, колонка, лебедя, речных и нырковых уток, а также других зверей и птиц.