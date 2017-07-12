Законопроект о штрафах за выдачу земель в заповедниках внесен в Госдуму

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает штрафовать чиновников за незаконное предоставление участков в границах особо охраняемых природных территорий, а также за выдачу разрешений на строительство в таких зонах, сообщается на сайте кабмина в среду.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой об ответственности за незаконное предоставление участка или водного объекта в границах особо охраняемых природных территорий, за выдачу разрешений на ведение запрещенной там деятельности в случаях, когда нарушение не влечет за собой уголовное наказание.

За такие нарушения предлагается наказывать штрафами от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до одного года.

Отмечается, что законопроект направлен "на повышение эффективности профилактики правонарушений в сфере управления особо охраняемыми природными территориями и обеспечение сохранности природных комплексов и культурно-исторических объектов, расположенных на этих территориях".