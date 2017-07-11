В заповеднике "Байкало-Ленский" ликвидирован крупный лесной пожар

Кроме того, в заповеднике "Джугджурский" (Хабаровский край) в труднодоступной горной местности действует два природных пожара на общей площади 695 гектаров. Тушение пожаров наземными силами невозможно, применение авиации в связи с отсутствием естественных источников воды не представляется возможным и экономически целесообразным. Населенные пункты и объекты инфраструктуры в районе пожаров отсутствуют. Ведется мониторинг.
Всего с начала 2017 года зафиксировано 113 природных пожаров на территориях 17 национальных парков и 20 заповедников федерального значения. Площадь, пройденная огнем, составляет 23,5 тысячи гектаров, в том числе лесная — 13,8 тысячи гектаров.