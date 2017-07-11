Экспедиция РАН исследует флору национального парка "Таганай"

Ученые из ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук проведут масштабные исследования флоры национального парка "Таганай", которые продлятся до 2019 года. За это время они планируют посетить разные уголки нацпарка, чтобы изучить и описать растения, которые цветут весной, летом и осенью, сообщает пресс-служба "Таганая".

Результатом работы экспедиции должен стать аннотированный список растений, грибов и лишайников, содержащий сведения о местах их обитания и встречаемости. По словам ученых, на территории национального парка сохранились уникальные растения, занесенные в Красные книги России и Челябинской области.