Медведь станцевал перед фотоловушкой в заповеднике "Столбы"

В объектив видеорегистратора заповедника "Столбы" попал медведь — крупный самец, который, стоя на задних лапах, активно чесал спину о ствол дерева, причем его движения были настолько пластичны и слаженны, что напоминали танец. Запись "выступления" предоставила пресс-служба заповедника "Столбы".

Научные сотрудники заповедника отмечают, что такое поведение типично для бурых медведей: таким образом они метят территорию, показывая сородичам, кто здесь главный.

"Медведи наносят на деревья метки: царапают кору когтями или зубами, трутся спиной о стволы, оставляя на них клочья шерсти. Тем самым они помечают свой участок, где чувствуют себя хозяевами", — отметил старший научный сотрудник заповедника "Столбы" Владимир Кожечкин.

Маркировочная деятельность медведей приходится в основном на так называемый брачный период, когда каждый самец активно метит свой участок и охраняет его от вторжения чужаков.

Позже животные в поисках корма разбредаются, намного увеличивая границы своих участков, и относятся друг к другу уже более терпимо. Осенью места меток обычно зарастают травой и не обновляются.