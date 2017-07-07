На Кунашире окольцевали рыбных филинов

В июне сотрудники заповедника "Курильский" провели кольцевание пяти птенцов рыбного филина перед их вылетом из гнезд. В ходе работ филинята не выказывали беспокойства, а взрослые птицы наблюдали за происходящим с безопасного расстояния, сообщает пресс-служба заповедника.

© Заповедник "Курильский". Евгений Козловский Взрослый рыбный филин в дупле © Заповедник "Курильский". Евгений Козловский Взрослый рыбный филин в дупле

"Рыбный филин — крупная птица с мощным клювом и острыми когтями, поэтому участникам процесса нужно быть осторожными, чтобы не причинить вреда птице и не получить травму самим", — отметил Евгений Козловский, заместитель директора заповедника по науке.

Филинят окольцевали обычными и цветными кольцами — это позволит идентифицировать птиц при фиксировании фотоловушками и поможет узнать о перемещениях филинов в пределах Кунашира, соседних островов Курильской гряды (Шикотан, Итуруп) и Японии (Хоккайдо).

На острове Кунашир численность рыбного филина составляет примерно 70-80 постоянно обитающих особей. Количество птиц определяется по токовому пению во время голосового учета, который проводится в зимне-весенний период. Рыбные филины, как правило, выводят от одного до двух птенцов один раз в два года, хотя бывают и исключения. В ходе учетных работ 2016-2017 годов установлено 23 гнездовых участка.