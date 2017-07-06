На Итурупе может появиться новый федеральный заказник

Новую особо охраняемую территорию планируется создать в рамках уже существующего заказника регионального значения.
В дальнейшем новый заказник планируют передать в подчинение заповеднику "Курильский". Этот шаг, по мнению директора ООПТ Александра Кислейко, будет способствовать развитию туризма в регионе.
"Большинство туристов заинтересовано в посещении сразу нескольких островов — Кунашира, Шикотана и Итурупа. Для координации туристического потока необходимо общее руководство. Объединение территорий и развитие туристической инфраструктуры позволят популяризировать курильское направление для туристов, обеспечить новые рабочие места и доходы местному населению", — отметил он.
Заказник регионального значения "Островной" был создан на острове Итуруп в 1986 году, его площадь составляет более 80 тысяч гектаров. Он занимает южную часть острова Итуруп, на севере граница проходит от реки Отливной через вулкан Буревестник до реки Черной.