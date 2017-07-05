Кенозерский национальный парк открывает лагерь для волонтеров

С 6 по 14 августа на туристической стоянке вблизи деревни Рыжково будет разбит палаточный лагерь для волонтеров, желающих помочь сотрудникам Кенозерского национального парка и внести свой вклад в сохранение памятников деревянной архитектуры Кенозерья.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю. Ломаков Кенозерский национальный парк

Помимо реставрации и ухода за местными часовнями добровольцы смогут прокатиться по акватории Кенозера на теплоходе, посетить музеи, мастер-классы по народным промыслам и ремеслам, а также познакомиться с местными жителями, сообщает портал "Заповедная Россия".

Парк приглашает в лагерь лиц старше 18 лет. С собой волонтерам понадобится взять рюкзак, теплую, удобную одежду и обувь, резиновые сапоги, средства личной гигиены, средства от комаров, фонарик.