В Сайлюгемском парке волонтеры благоустроили экологическую тропу

Первый волонтерский проект завершился в Сайлюгемском парке: пятикилометровый отрезок экологической тропы расчищен от веток, камней и кустарников, а несколько километров маршрута проложено с нуля, сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олеся Малюкова Национальный парк "Сайлюгемский"

Волонтеры и сотрудники национального парка обустроили на новом участке тропы смотровую площадку и скрад для наблюдения за обитателями природоохранной зоны — сибирскими горными козлами, маралами, кабанами, а также редкими хищными птицами. По словам работников парка, очистка территории не отразилась на природных условиях, в которых обитают животные, и их безопасности ничего не угрожает.

На территории Сайлюгемского национального парка волонтеры провели две недели. Добровольцы из Перми, Красноярска и Санкт-Петербурга приняли участие в работах по благоустройству экологической тропы, конной прогулке, а также осуществили переход через горный перевал Узун-Боом.