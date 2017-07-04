В Сайлюгемском парке волонтеры благоустроили экологическую тропу

Первый волонтерский проект завершился в Сайлюгемском парке: пятикилометровый отрезок экологической тропы расчищен от веток, камней и кустарников, а несколько километров маршрута проложено с нуля, сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".
На территории Сайлюгемского национального парка волонтеры провели две недели. Добровольцы из Перми, Красноярска и Санкт-Петербурга приняли участие в работах по благоустройству экологической тропы, конной прогулке, а также осуществили переход через горный перевал Узун-Боом.