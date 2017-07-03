В «Заповедниках Таймыра» может развиваться эксклюзивный и круизный туризм

"Заповедники Таймыра" — это нетронутые территории, на которых может развиваться эксклюзивный и круизный туризм. Об этом, как говорится в сообщении пресс-службы Минприроды России, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской по итогам посещения Норильска.

"Это большая территория, где в рамках законодательства в охранных зонах можно развивать экологический туризм", — сказал министр. Он подчеркнул, что для развития познавательного туризма в Таймырском секторе Арктики необходимо создание условий с использованием ресурсов заповедных территорий Таймыра.

Как отметил директор ФГБУ "Заповедники Таймыра" Виктор Матасов, развитие инфраструктуры заповедников может позволить привлечь до 80 тыс. человек в год. "Туризм может стать одним из драйверов развития региона. Например, плато Путорана, объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО площадью 2,5 млн. га, не затронуто хозяйственной деятельностью человека", — сообщил он.

На территории плато Путорана находится 25 тыс. озер самых крупных в Сибири после озера Байкал и озера Телецкое в Алтайском крае. Глубина большинства из них достигает 180-420 м. Это второй по объему резервуар пресной воды в России после озера Байкал.

В состав подведомственного Минприроды России ФГБУ "Заповедники Таймыра" входят заповедники "Путоранский", "Большой Арктический" и "Таймырский". Совокупная территория "Заповедников Таймыра" и их охранных зон, составляет почти 12 млн га. Это территория плато Путорана, признанное ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия человечества, район Центрального Таймыра, зона арктического побережья с островами. Кроме заповедников, в ведении ФГБУ находятся два заказника федерального значения — "Пуринский" и "Североземельский".