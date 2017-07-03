В Шорском нацпарке ликвидирован лесной пожар

2 июля на территории Шорского национального парка (Кемеровская область) был оперативно ликвидирован лесной пожар, сообщает пресс-служба организации. Причиной возгорания стало неосторожной обращение с огнем.

По информации единой дежурной диспетчерской службы МЧС, сообщение о пожаре в районе Суетинского перевала поступило около пяти часов вечера от жителя Таштагольского района. Горел участок кедрача на территории 20 квадратных метров. В район возгорания выехали сотрудники нацпарка, а также добровольная пожарная команда из поселка Шерегеш. Благодаря быстрому реагированию удалось локализовать и предотвратить лесной пожар.

Сейчас сотрудники Шорского национального парка проводят мониторинг территории для предотвращения повторного возникновения пожара из-за не заметных для глаза очагов тления.