В заповеднике "Брянский лес" зафиксировали увеличение популяции животных

Работники заповедника «Брянский лес» получили первые данные с фотоловушек за летний период этого года. По словам заместителя директора по научной работе Елены Ситниковой, июнь - время подведения своеобразных итогов.

Согласно полученным данным, новорожденные появились в семействах косуль и лосей, а также серых журавлей. Наиболее многочисленное потомство зафиксировано среди кабанов: у самки родилось как минимум шесть поросят, сообщает сайт "Заповедная Россия".

"Благодаря фотоловушкам мы видим в режиме реального времени, что происходит с популяциями ключевых животных заповедника. К примеру, кабанов с выводками в прошлом сезоне на фотоловушки не попадалось совсем, а в этом году мы можем порадоваться за их популяцию", — отметила Елена Ситникова.

На сегодняшний день в заповеднике "Брянский лес" и на сопредельной территории установлено 40 фотоловушек, которые собирают информацию о лесных обитателях.