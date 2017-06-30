Иванов день отметят в Кенозерском национальном парке

6 июля в деревне Масельга (Архангельская область) пройдет праздник Иванов день, где гости познакомятся с жизнью северной деревни, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.

Каждый желающий сможет попробовать свои силы в плетении венков и других старинных ремеслах, поучаствовать в молодежных забавах и игрищах у костра, попеть старинные северные песни. Также пройдут традиционные купальские гадания и спуск огненного колеса в реку.

Гости смогут приобрести памятные сувениры и сфотографироваться в традиционном русском костюме, а также попробовать местные пироги и травяные чаи, приготовленные местными жителями.

Начнется праздник в 16.00.