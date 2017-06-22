Увидеть лето: как арктические территории меняются на два месяца в году

Июнь в этом году выдался на редкость холодным, так что его успели окрестить "июбрем". Люди шутили, что в июне 1601 года было еще хуже или что в Арктике еще холоднее. Кстати, когда лето наступает в Арктике и как оно проходит?

"Лето в Арктике — очень размытое понятие, потому что сама Арктика очень разная. Например, в Баренцевом море есть Гольфстрим и теплые течения — там лето хоть и суровое, но наступает гораздо раньше, чем, например, в Восточно-Сибирском море, на Таймыре или в устье Колымы", — сказал исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин.

В национальном парке "Русская Арктика" лето бывает не каждый год. Люди здесь мало ориентируются на календарь, проще посмотреть в окно.

"Вообще, с точки зрения жителя средней полосы, лета у нас не бывает. Мы считаем, что лето в наших широтах наступает, когда среднемесячная температура устанавливается выше нуля — июль и половина августа", — сказала заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

Виды летней Арктики © Ярослав Амелин Маяк Канин Нос. Мыс Канин Нос. 2016. © Ярослав Амелин Маяк Канин Нос. Мыс Канин Нос. 2016. © Ярослав Амелин Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016. © Ярослав Амелин Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016. © Ярослав Амелин Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016. © Ярослав Амелин Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Остров Вайгач, октябрь 2015. © Андрей Ермаков Остров Вайгач, октябрь 2015. © Светлана Артемьева Белый медведь на ледовом поле, море Лаптевых, 2016. © Светлана Артемьева Белый медведь на ледовом поле, море Лаптевых, 2016. © Юлия Петрова Вид на бухту Северную в конце июля. © Юлия Петрова Вид на бухту Северную в конце июля. © Юлия Петрова Вид на станцию Бухта Тихая и саму бухту в середине июля. © Юлия Петрова Вид на станцию Бухта Тихая и саму бухту в середине июля. © Андрей Ермаков Птичьи базары Новой Земли. 2015. © Андрей Ермаков Птичьи базары Новой Земли. 2015. © Кира Чевель Побережье Карского моря летом. 2016. © Кира Чевель Побережье Карского моря летом. 2016. © Андрей Ермаков Лазурные берега Новой Земли иногда можно перепутать со Средиземноморьем. Новая Земля, 2015. © Андрей Ермаков Лазурные берега Новой Земли иногда можно перепутать со Средиземноморьем. Новая Земля, 2015. © Андрей Ермаков Красочные лишайники на Новой Земле. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Красочные лишайники на Новой Земле. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Остров Вайгач, лето 2015. © Андрей Ермаков Остров Вайгач, лето 2015. /

На Земле Франца-Иосифа принято считать, что лето наступает в июле и иногда августе, а на Новой Земле, так как она на два градуса южнее, теплое время года длится с конца июня до августа.

"Арктика характеризуется тем, что есть долгая зима, долгие холодные весна и осень, а лето нужно успеть заметить", — сказала Гаврило.

Она заметила, что, несмотря на тенденции потепления климата, летом 2014 года на территории парка каждую неделю был снегопад и снег лежал по несколько дней.

Лед тает тоже не всегда, поэтому существует понятие "гидрологическое лето", когда лед тает и начинается проводка кораблей. "Март-апрель в наших широтах — разгар гидрологической зимы, лето — август-сентябрь", — сказала Мария Гаврило. Но в упомянутом 2014 году лед от архипелага ЗФИ так и не ушел.

Здесь птицы не поют, деревья не растут?

"Местные виды настолько адаптированы, что это не мешает цветению растений или выведению потомства у птиц. Местные жители там крепкие", — сказала Мария Гаврило.

Цветение растений в Арктике короткое, но бурное. В конце июля даже на широте 81 градус можно увидеть желтый ковер маков или лютиков. Первые цветы появляются рано, даже когда снег еще лежит, они пробиваются на холмиках или проталинах.

Флора и фауна Арктики © Ярослав Амелин Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016. © Ярослав Амелин Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016. © Шабалин Федор Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016 © Шабалин Федор Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016 © Ярослав Амелин Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016. © Ярослав Амелин Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016. © Андрей Ермаков Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016. © Андрей Ермаков Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016. © Андрей Ермаков Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015. © Андрей Ермаков Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015. © Андрей Ермаков Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Новая Земля. 2016. /

В мае этого года работники парка сходили в экспедицию к острову Греэм-Бэлл, для морских животных это был разгар весны. "Кругом лежит снег, а пуночки уже на своих местах, они прилетают в апреле. Это предвестники весны в Арктике. А морские птицы вообще не ждут таяния снега, они прибывают в конце марта к местам гнездования. Как только скалы освобождаются от снега, они приступают к размножению. Наземные птички (черная казарка, гуси, кулики, гагары) еще ждали, когда снег сойдет, потому что они кормятся с земли", — сказала Гаврило.

Несмотря на короткое и не очень теплое лето, количество туристов в Арктике только растет.

В 2017 году Землю Франца-Иосифа (ЗФИ) планирует посетить около 1 тыс. туристов из десятков стран мира. Всего с 2013 по 2016 год на ЗФИ побывало около 5 тыс. путешественников. В последние годы четверть туристов из КНР, 17% — немцы, примерно 6% — россияне.

На островах ведутся работы по организации музейных площадок под открытым небом, на которых будут показаны этапы освоения Арктики. В ближайшие годы на острове Хейса (ЗФИ) и мысе Желания (Новая Земля) планируется организовать два многофункциональных арктических комплекса, где будут работать научные сотрудники парка, ученые. Их также смогут посещать туристы.