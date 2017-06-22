Заповедные земли России
Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.
© Ярослав Амелин
09:4022.06.2017
(обновлено: 09:44 22.06.2017)
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Увидеть лето: как арктические территории меняются на два месяца в году

Июнь в этом году выдался на редкость холодным, так что его успели окрестить "июбрем". Люди шутили, что в июне 1601 года было еще хуже или что в Арктике еще холоднее. Кстати, когда лето наступает в Арктике и как оно проходит?

Национальный парк «Русская Арктика»
© РИА Новости / Вера Костамо
Национальный парк "Русская Арктика"
"Лето в Арктике — очень размытое понятие, потому что сама Арктика очень разная. Например, в Баренцевом море есть Гольфстрим и теплые течения — там лето хоть и суровое, но наступает гораздо раньше, чем, например, в Восточно-Сибирском море, на Таймыре или в устье Колымы", — сказал исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин.

В национальном парке "Русская Арктика" лето бывает не каждый год. Люди здесь мало ориентируются на календарь, проще посмотреть в окно.

"Вообще, с точки зрения жителя средней полосы, лета у нас не бывает. Мы считаем, что лето в наших широтах наступает, когда среднемесячная температура устанавливается выше нуля — июль и половина августа", — сказала заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

Виды летней Арктики
© Ярослав АмелинМаяк Канин Нос. Мыс Канин Нос. 2016.Маяк Канин Нос. Мыс Канин Нос. 2016.
© Ярослав Амелин
Маяк Канин Нос. Мыс Канин Нос. 2016.
© Ярослав АмелинСтановище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016.Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016.
© Ярослав Амелин
Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016.
© Ярослав АмелинСтановище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016.Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016.
© Ярослав Амелин
Становище Русаново, Петуховский Архипелаг. Новая Земля. 2016.
© Андрей ЕрмаковОстров Вайгач, октябрь 2015.Остров Вайгач, октябрь 2015.
© Андрей Ермаков
Остров Вайгач, октябрь 2015.
© Светлана АртемьеваБелый медведь на ледовом поле, море Лаптевых, 2016.Белый медведь на ледовом поле, море Лаптевых, 2016.
© Светлана Артемьева
Белый медведь на ледовом поле, море Лаптевых, 2016.
© Юлия ПетроваВид на бухту Северную в конце июля.Вид на бухту Северную в конце июля.
© Юлия Петрова
Вид на бухту Северную в конце июля.
© Юлия ПетроваВид на станцию Бухта Тихая и саму бухту в середине июля.Вид на станцию Бухта Тихая и саму бухту в середине июля.
© Юлия Петрова
Вид на станцию Бухта Тихая и саму бухту в середине июля.
© Андрей ЕрмаковПтичьи базары Новой Земли. 2015.Птичьи базары Новой Земли. 2015.
© Андрей Ермаков
Птичьи базары Новой Земли. 2015.
© Кира ЧевельПобережье Карского моря летом. 2016.Побережье Карского моря летом. 2016.
© Кира Чевель
Побережье Карского моря летом. 2016.
© Андрей ЕрмаковЛазурные берега Новой Земли иногда можно перепутать со Средиземноморьем. Новая Земля, 2015.Лазурные берега Новой Земли иногда можно перепутать со Средиземноморьем. Новая Земля, 2015.
© Андрей Ермаков
Лазурные берега Новой Земли иногда можно перепутать со Средиземноморьем. Новая Земля, 2015.
© Андрей ЕрмаковКрасочные лишайники на Новой Земле. Новая Земля. 2016.Красочные лишайники на Новой Земле. Новая Земля. 2016.
© Андрей Ермаков
Красочные лишайники на Новой Земле. Новая Земля. 2016.
© Андрей ЕрмаковНовая Земля. 2016.Новая Земля. 2016.
© Андрей Ермаков
Новая Земля. 2016.
© Андрей ЕрмаковОстров Вайгач, лето 2015.Остров Вайгач, лето 2015.
© Андрей Ермаков
Остров Вайгач, лето 2015.
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На Земле Франца-Иосифа принято считать, что лето наступает в июле и иногда августе, а на Новой Земле, так как она на два градуса южнее, теплое время года длится с конца июня до августа.

"Арктика характеризуется тем, что есть долгая зима, долгие холодные весна и осень, а лето нужно успеть заметить", — сказала Гаврило.

Она заметила, что, несмотря на тенденции потепления климата, летом 2014 года на территории парка каждую неделю был снегопад и снег лежал по несколько дней.

Лед тает тоже не всегда, поэтому существует понятие "гидрологическое лето", когда лед тает и начинается проводка кораблей. "Март-апрель в наших широтах — разгар гидрологической зимы, лето — август-сентябрь", — сказала Мария Гаврило. Но в упомянутом 2014 году лед от архипелага ЗФИ так и не ушел.

Здесь птицы не поют, деревья не растут?

"Местные виды настолько адаптированы, что это не мешает цветению растений или выведению потомства у птиц. Местные жители там крепкие", — сказала Мария Гаврило.

Цветение растений в Арктике короткое, но бурное. В конце июля даже на широте 81 градус можно увидеть желтый ковер маков или лютиков. Первые цветы появляются рано, даже когда снег еще лежит, они пробиваются на холмиках или проталинах.

Флора и фауна Арктики
© Ярослав АмелинБелый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.
© Ярослав Амелин
Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016.
© Шабалин ФедорСеверный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016
© Шабалин Федор
Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016
© Ярослав АмелинЗолотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016.Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016.
© Ярослав Амелин
Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016.
© Андрей ЕрмаковБелощёкая казарка. Новая Земля, 2016.Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016.
© Андрей Ермаков
Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016.
© Андрей ЕрмаковФлора Новой Земли. Новая Земля, 2015.Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015.
© Андрей Ермаков
Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015.
© Андрей ЕрмаковСкорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016.Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016.
© Андрей Ермаков
Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016.
© Андрей ЕрмаковНовая Земля. 2016.Новая Земля. 2016.
© Андрей Ермаков
Новая Земля. 2016.
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Белый медведь на побережье Якутии
© Руслан Слепцов
Как вести себя при встрече с белым медведем?
В мае этого года работники парка сходили в экспедицию к острову Греэм-Бэлл, для морских животных это был разгар весны. "Кругом лежит снег, а пуночки уже на своих местах, они прилетают в апреле. Это предвестники весны в Арктике. А морские птицы вообще не ждут таяния снега, они прибывают в конце марта к местам гнездования. Как только скалы освобождаются от снега, они приступают к размножению. Наземные птички (черная казарка, гуси, кулики, гагары) еще ждали, когда снег сойдет, потому что они кормятся с земли", — сказала Гаврило.

Несмотря на короткое и не очень теплое лето, количество туристов в Арктике только растет.

В 2017 году Землю Франца-Иосифа (ЗФИ) планирует посетить около 1 тыс. туристов из десятков стран мира. Всего с 2013 по 2016 год на ЗФИ побывало около 5 тыс. путешественников. В последние годы четверть туристов из КНР, 17% — немцы, примерно 6% — россияне.

На островах ведутся работы по организации музейных площадок под открытым небом, на которых будут показаны этапы освоения Арктики. В ближайшие годы на острове Хейса (ЗФИ) и мысе Желания (Новая Земля) планируется организовать два многофункциональных арктических комплекса, где будут работать научные сотрудники парка, ученые. Их также смогут посещать туристы.

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