Увидеть лето: как арктические территории меняются на два месяца в году

В национальном парке "Русская Арктика" лето бывает не каждый год. Люди здесь мало ориентируются на календарь, проще посмотреть в окно.
"Вообще, с точки зрения жителя средней полосы, лета у нас не бывает. Мы считаем, что лето в наших широтах наступает, когда среднемесячная температура устанавливается выше нуля — июль и половина августа", — сказала заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.
На Земле Франца-Иосифа принято считать, что лето наступает в июле и иногда августе, а на Новой Земле, так как она на два градуса южнее, теплое время года длится с конца июня до августа.
"Арктика характеризуется тем, что есть долгая зима, долгие холодные весна и осень, а лето нужно успеть заметить", — сказала Гаврило.
Она заметила, что, несмотря на тенденции потепления климата, летом 2014 года на территории парка каждую неделю был снегопад и снег лежал по несколько дней.
Лед тает тоже не всегда, поэтому существует понятие "гидрологическое лето", когда лед тает и начинается проводка кораблей. "Март-апрель в наших широтах — разгар гидрологической зимы, лето — август-сентябрь", — сказала Мария Гаврило. Но в упомянутом 2014 году лед от архипелага ЗФИ так и не ушел.
Здесь птицы не поют, деревья не растут?
"Местные виды настолько адаптированы, что это не мешает цветению растений или выведению потомства у птиц. Местные жители там крепкие", — сказала Мария Гаврило.
Цветение растений в Арктике короткое, но бурное. В конце июля даже на широте 81 градус можно увидеть желтый ковер маков или лютиков. Первые цветы появляются рано, даже когда снег еще лежит, они пробиваются на холмиках или проталинах.
Несмотря на короткое и не очень теплое лето, количество туристов в Арктике только растет.
В 2017 году Землю Франца-Иосифа (ЗФИ) планирует посетить около 1 тыс. туристов из десятков стран мира. Всего с 2013 по 2016 год на ЗФИ побывало около 5 тыс. путешественников. В последние годы четверть туристов из КНР, 17% — немцы, примерно 6% — россияне.
На островах ведутся работы по организации музейных площадок под открытым небом, на которых будут показаны этапы освоения Арктики. В ближайшие годы на острове Хейса (ЗФИ) и мысе Желания (Новая Земля) планируется организовать два многофункциональных арктических комплекса, где будут работать научные сотрудники парка, ученые. Их также смогут посещать туристы.