Заповедные земли России
Вид на мыс Гайдамак в основании бухты Провидения. Чукотский полуостров
© Максим Антипин
16:0515.06.2017
(обновлено: 16:07 15.06.2017)
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Любовь к Чукотке – это навсегда

О любви, выдержавшей испытания годами, о развитии экотуризма на малодоступных территориях и сложностях при создании охраняемой территорий рассказал Владимир Бычков, руководитель совсем юного национального парка "Берингия".

"Я на Чукотке не новичок, здесь родился", — рассказывает директор национального парка "Берингия" Владимир Бычков.

Бычков, сын военного, повидал мир: появился на свет на Чукотке, вырос в Прибалтике, учился в Калининграде. После окончания вуза сам попросил направить его на родину. Этот край покорил его сердце навсегда.

"В этом году у меня круглая дата: вот уже 30 лет, как я осознанно проживаю и работаю на Чукотке", — делится Владимир. 

© Фото предоставлено пресс-службой национального парка «Берингия»Директор национального парка «Берингия» Владимир Бычков
© Фото предоставлено пресс-службой национального парка «Берингия»
Директор национального парка «Берингия» Владимир Бычков

Глава нацпарка каждый день решает множество вопросов — наука и экопросвещение, туризм, конечно же, финансы. Отдельная тема — охрана. Труднодоступность многих участков создает большие проблемы для инспекторов при патрулировании и проведении экологического мониторинга.

"Наша территория огромная по европейским и российским меркам. Общая площадь парка — 1,8 миллиона гектаров", — отмечает глава нацпарка. Это добавляет определенные трудности, но при этом и оберегает заповедные участки.

По словам Владимира, нелегальных охотников здесь практически нет. "За три года мы не выявили явных браконьерских действий. Нахождение на территории без разрешения — основные административные правонарушения, которые были зафиксированы нашими инспекторами на территории парка", — не без гордости говорит он.

Молодой и своенравный

Национальный парк "Берингия" — один из самых молодых в России, ему всего четыре года — основан в 2013 году, хотя идея его создания обсуждалась на разных уровнях не один десяток лет.

Он находится на стыке двух континентов — Евразии и Северной Америки, в районе древнего сухопутного Берингийского моста. Берега парка омывают два океана — Северный Ледовитый и Тихий.

Разнообразие растений уникально для этого региона и климатической зоны — на территории "Берингии" насчитывается более 640 видов арктической флоры.

Белый медведь у острова Колючин
© Наталья Калюжина
"Берингия" - на стыке двух континентов

Здесь обитает множество зверей, среди которых немало редких видов. Например, 12 из 15 китообразных занесены в Красную книгу, якутский снежный баран, сивучи.

На территории парка располагаются и лежбища моржей. К сожалению, в последние 6-10 лет наблюдается такая тенденция — большая часть моржей уходит на север. По мнению ученых, это связано с глобальным изменением климата, сокращением ледовых полей и ухудшением кормовой базы.

"Но и сейчас в августе — начале сентября мы насчитываем от 50 до 80 тысяч моржей только на одном из приграничных лежбищ — Энурминском", — рассказывает Бычков.

Особую атмосферу в национальном парке создают огромнейшие птичьи базары. Сотни тысяч пернатых летом прилетают на территорию парка "Берингия", здесь они выводят потомство: например, тонкоклювая кайра, берингов баклан, тихоокеанские чистики и различные виды чаек. Образуются уникальные сообщества морских птиц.

© Александр БоровикБургомистры на мысе Лесовского
© Александр Боровик
Бургомистры на мысе Лесовского

Парк состоит из пяти отдельных участков — Колючинского, Чегитунского, Дежневского, Мечигменского и самого крупного, который дробится на несколько маленьких, Провиденского. В поселке Провидения располагается дирекция парка.

На северных участках — Колючинском, Чегитунском и Дежневском — более равнинные тундры и водно-болотные угодья. Здесь ощущается влияние Северного Ледовитого океана: очень поздно уходят льды, короткая навигация, в связи с этим трудности с завозом техники, снаряжения и ГСМ.

А на юго-восточных участках, Мечигменском и Провиденском, больше лагун и бухт, окруженных живописными сопками, а также островов. "Моя родная бухта Провидения уникальна для России и представляет из себя бухту фьордового типа, то есть очень глубоководная и достаточно длинная", — рассказывает Владимир.

Помимо природных богатств, одно из чудес парка — уникальные памятники древней берингоморской культуры морских охотников. Кроме знаменитой на весь мир "Китовой аллеи" — памятника истории и археологии, подобных которому нет нигде в Арктике, по всему побережью сохранилось множество остатков древних поселений, святилищ.

Местные жители, современные чукчи и эскимосы, потомки этой древней культуры, сохраняют её и сегодня — среди них есть прекрасные морские охотники, косторезы, оленеводы. "Мы стараемся привлекать местное население к сотрудничеству, ведь они, как никто другой, хорошо знают эту территорию и море. С появлением парка неизбежно появились определенные ограничения для местного населения, но мы уверены, совместными усилиями всех сотрудников парка сможем показать, что плюсов от создания особо охраняемой природной территории намного больше", — делится Владимир Бычков.

© Василий ТаттатайБухта Камакай. Колючинская губа
© Василий Таттатай
Бухта Камакай. Колючинская губа

Экотуризму быть, несмотря ни на что

"За последние два года мы разработали несколько турмаршрутов и экологических троп и продолжаем работать в этом направлении, расширяя инфраструктуру и спектр предоставляемых услуг. Главное, нам есть, что показать и все больше людей хотят увидеть уникальный регион Берингова пролива собственными глазами", — делится планами руководитель "Берингии".

По его словам, российские и зарубежные туристы могут использовать общепринятый путь: Москва — Анадырь, затем Анадырь — чукотские поселки. Существует и международная авиатрасса: летают чартерные рейсы между небольшим городом Ном на Аляске и поселком Провидения и Анадырем.

Наибольшей популярностью пользуются путешествия на круизных суднах, которые идут с Камчатки, из Анадыря и с Аляски. Подобный вид туризма — самый удобный для путешественников, и позволяет увидеть и запечатлеть больше, чем в любом сухопутном маршруте.

Государственная граница и туризм

"Территория парка является пограничной зоной, поэтому каждому туристу для въезда необходимо оформить пограничный пропуск. Это неизбежно вносит коррективы в планы российских и иностранных туристов, так как на оформление требуется от 30 до 60 дней соответственно", — предупреждает Владимир Бычков.

Разумеется, для посещения национального парка иностранцам необходимо для начала получить российскую визу.

Доброе соседство

"Берингия" активно сотрудничает с соседями — коллеги обмениваются информацией, проводят совместные мероприятия.

Весной этого года в честь Года экологии и столетия создания системы ООПТ в Анадыре сотрудники парка вместе с коллегами из заповедника "Остров Врангеля" организовали выставку, провели мероприятия в школах, колледже и музее столицы Чукотки.

Сихотэ-Алинский заповедник. Озеро Благодатное
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Виртуальное путешествие по заповедным землям России

"Я бывал в Алтайском заповеднике, с интересом посмотрел их систему охраны. Было полезно познакомиться, как они работают с местным населением и коренными жителями, развивают экологический туризм и систему кордонов. Помогает также обмен информацией с заповедниками "Магаданский" и "Командорский", так как у нас много общего не только в природных аспектах, но и по взаимодействию с коренными жителями", — отмечает Бычков.

А в вопросах развития круизного и экологического туризма сотрудники "Берингии" активно обмениваются опытом с Кроноцким заповедником.

"Очень помогает в работе личное знакомство с коллегами, директоры ежегодно встречаются на общих совещаниях, конференциях, — рассказывает глава нацпарка. — Многие уже давно в системе, имеют опыт и подсказывают новичкам, возможные варианты решения спорных вопросов".

"Сама идея создания и функционирования на востоке Чукотки особо охраняемой природной территории не нова, ещё с конца 70-х годов её высказывали многие учёные, политические деятели и поддержали местные жители.

"Парк совсем молодой. Мы находимся на этапе становления и налаживания взаимодействия с окружными и местными властями, коренным населением — взаимопонимание обычно не возникает сразу, пока не все получается, как задумано. Но мы работаем над тем, чтобы найти золотую середину между охраной природы и интересами территории и местного населения", — признается Владимир.

Задача — на деле показать преимущества, которые может принести эта федеральная структура для Чукотки, например, помочь в развитии экологического туризма в регионе. Есть надежда наладить более тесное сотрудничество с правительством Чукотки. Парк предоставил немало рабочих мест для местного населения, и в дальнейшем собирается тесно работать с коренными жителями региона — проводить совместные мероприятия, привлекать больше людей, создающих традиционную сувенирную продукцию и умеющих работать с туристами.

"Каждый рабочий день — новые вызовы, преодоление трудностей и обретение опыта. Но у нас есть цель — налаживание функционирования природоохранного учреждения и взаимодействия с местным населением, над этим постоянно и работаем", — завершает директор свой рассказ.

Алина Курамшина

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