В Крыму можно бесплатно посетить особо охраняемые территории

Посетить особо охраняемые природные территории регионального значения в Крыму можно бесплатно. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики.

Плата может взиматься только за услуги, предоставляемые государственными учреждениями, подведомственными министерству, в соответствии с приказами о предоставлении платных услуг.