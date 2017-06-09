Медвежий детский сад зафиксировали в заповеднике "Столбы"

За апрель 2017 года автоматические камеры, установленные в заповеднике "Столбы", зафиксировали 10 медведей — крупную кормящую самку с четырьмя малышами до года и двух медведиц с полуторогодовалым и двухгодовалыми детёнышами. Также учёным известно, что здесь обитают два крупных самца и несколько неполовозрелых бурых особей, сообщает пресс-служба заповедника.

Кадры были сделаны в буферной зоне (Калтатский район заповедника), куда попасть можно только по спецпропускам. Напомним, что в начале этого года администрацией заповедника было принято решение закрыть этот район для посещения туристами на три года.

С момента исчезновения туристических групп в данной зоне специалисты отмечают, что не только увеличилась плотность населения медведей, но и чаще стали происходить встречи с дикими животными. Чтобы сохранить эту положительную тенденцию, на заседании научно-технического совета заповедника было рекомендовано усилить контроль по охране границ этого района.

Также научные сотрудники заповедника отмечают возвращение в буферную зону кабарги.