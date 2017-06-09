В Сайлюгемский национальный парк привезли соколов-балобанов

Впервые в России стартовал уникальный проект по внедрению сокола-балобана в дикую природу, сообщает сайт "Заповедная Россия".

В нем принимают участие питомник редких пернатых хищных "Витасфера" (Москва), компания "Сибэкоцентр" (Новосибирск) и Национальный парк "Сайлюгемский". Проект реализуется при поддержке Всемирного фонда дикой природы и фонда "Мир вокруг тебя" корпорации "Сибирское здоровье".

В возрасте 20 дней птенцы краснокнижной птицы были доставлены из Москвы в Новосибирск и далее в сопровождении специалистов "Сибэкоцентра" были переданы в Сайлюгемский парк.

Подсадка птенцов в жилое гнездо диких птиц была тщательно запланирована, специалисты заранее изучили территорию.

Задача оказалась не из простых: за последние 20 лет ареал балобана катастрофически сократился. Хищная птица, некогда обитавшая сплошной полосой от гор Центральной и Восточной Европы до Приморья, сейчас сохранилась в Казахстане и Алтае-Саянском регионе.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олеся Малюкова Национальный парк "Сайлюгемский"

"Довольно сложно подобрать гнездо дикого балобана. И здесь несколько факторов, — рассказывает специалист "Сибэкоцентра" Елена Шнайдер. — Во-первых, браконьеры практически уничтожили алтайскую популяцию. Во-вторых, кормовая база резко сократилась".

По последней причине ученые вместе с тремя птенцами соколов привезли на Алтай подкормку, которая рассчитана на первые 20-30 дней. Специалисты подложили в гнездо балобанов "подкидышей" и установили видеокамеру. Соколы в очередной раз доказали: они отличные родители. Обосновавшись в заброшенном гнезде беркута и имея собственное потомство из четырех птенцов, соколиная чета принялась за воспитание подброшенных, абсолютно не делая различий между "своими" и "чужими", с радостью отмечают ученые.

В случае успеха пилотного проекта он будет продолжен: ежегодно в Сайлюгемском парке будет появляться по 10 птенцов сокола