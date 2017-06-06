В заповеднике "Командорский" открылась новая экологическая тропа

К Всемирному дню охраны окружающей среды в заповеднике "Командорский" Камчатского края открылась первая часть новой экологической тропы для наблюдения за морскими млекопитающими, сообщает портал "Заповедная Россия".

Посетители заповедника смогут увидеть морских котиков, антуров, каланов, сивучей, песцов и несколько видов морских птиц, а также узнать о них много интересного с помощью красочных информационных стендов.

"Эта тропа не только решает задачи заповедника по сохранению редких животных, но и способствует развитию познавательного, экологически обоснованного туризма", — говорится в сообщении "Заповедной России".

Смотровые площадки установлены в местах, где присутствие туристов не побеспокоит обитателей лежбищ. Для жителей и гостей острова Беринга экскурсия проходит в сопровождении специалиста по морским млекопитающим, который на месте читает лекцию о лежбищах и их обитателях.