Заповедники России отметят Всемирный день окружающей среды

Минприроды приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях, посвященных Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды.

Ежегодно в подведомственных заповедниках и национальных парках проходят экскурсии, мероприятия по уборке территорий, эколого-просветительские программы, дни открытых дверей, показываются фильмы о заповедниках и национальных парках с целью привлечь внимание общественности к проблемам экологии.

В заповеднике "Юганский" откроется выставка, которая познакомит гостей с таинственной жизнью болот Ханты-Мансийского автономного округа. Посетители выставки побывают в скрадке на "Секретной кочке", на "Кочке опытов" познакомятся с главным растением болота — сфагнумом, поиграют в "болотные" игры, выполнят увлекательные задания и проведут наблюдения на болоте.

Государственный заповедник "Малая Сосьва" (ХМАО) проведет мастер-классы по изготовлению поделок из бросового материала, состоится просмотр видеофильмов о вреде бытового мусора. Все желающие смогут посетить Музей природы.

В экологическом центре заповедника "Кузнецкий Алатау" (Кемеровская область) состоится день открытых дверей для посетителей экоцентра и выпуск птиц, прошедших реабилитацию в центре "Крылья".

Кавказский заповедник (Краснодарский край) в честь Дня эколога проведет акцию "Экологический десант" с участием волонтеров на кордоне "Лаура" в южном отделе заповедника под девизом "Кордон — наш дом".

В национальном парке "Угра" (Калужская область) пройдет зубриный квест, в рамках которого будут предложены интересные задания и подвижные игры, мастер-классы "Зубриная маска", "Салфетка для зубра" и "Портрет зубра за 30 минут".

Заповедник "Витимский" (Иркутская область) предлагает для своих посетителей экскурсии по экологической тропе на территории центральной усадьбы заповедника.

В Тебердинском заповеднике (Карачаево-Черкесская Республика) состоится открытие маршрута "Джамагатские нарзаны" по северной границе охраняемой территории.

Богдинско-Баскунчакский заповедник (Астраханская область) подготовил цикл мероприятий на летних оздоровительных площадках (фотовыставка, викторина, экологический урок с презентацией, показ видеоролика) "Заповедные уголки Астраханского края".

Государственный природный биосферный заповедник "Убсунурская котловина" (Республика Тыва) проведет в Центре развития традиционной тувинской культуры и ремесел фестиваль, посвященный ирбису. Зрителей ждут лучшие театрализованные представления школьников Тувы, посвященные проблеме защиты и сохранения снежного барса.

Национальный парк "Тунгусский" (Красноярский край) организует высадку деревьев (черемухи) в сквере поселка возле памятника, возведенного к 100-летию падения Тунгусского метеорита "Дерево для будущего поколения".

С более подробной информацией о программах заповедников и национальных парков можно ознакомиться на официальных сайтах ООПТ.