Сразу два национальных парка отмечают 10-летие

Национальным паркам "Бузулукский бор" и "Зов тигра" исполняется 10 лет, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Бузулукский бор" расположен на территории Оренбургской и Самарской областей. Это самый крупный лесной массив в степях Евразии. Его общая площадь составляет 111 тысяч гектаров. На территории нацпарка обитают 55 видов млекопитающих, около 180 видов птиц, 8 видов рептилий, 6 видов амфибий, 24 вида рыб.

"Зов тигра" состоит из трех участков — Чугуевского, Ольгинского и Лазовского. Протяженность с севера на юг — 42 километра, с запада на восток — 39 километров. Территория национального парка включает верхние части бассейнов рек Уссури, Милоградовки и частично Киевки, а также участок хребта Сихотэ-Алинь. Здесь находится исток реки Уссури. В парке обитают практически все редкие, эндемичные и ценные виды млекопитающих юга Дальнего Востока. По видовому разнообразию редких хищников и копытных этой территории нет равных во всей России.