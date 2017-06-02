Заповедные земли России
14:2802.06.2017
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Северо-Осетинский заповедник: красота на высоте

Альпийские луга, древние ледники и водопады, горы и пещеры, исторические памятники, нетронутая природа невероятной красоты и увлекательные туристические маршруты – все это можно найти в одном уголке Кавказских гор, в Северо-Осетинском государственном природном заповеднике.
Цейский ледник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К.П. Попова
Северо-Осетинский заповедник расположен в Алагирском районе Республики Северная Осетия, на северных склонах Главного Кавказского хребта. Его площадь составляет почти 30 тысяч гектаров
Гора Кариухох - высшая тоска Федерального ландшафтного заказника Цейский
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К.П.Попова
Заповедник расположен на северном склоне восточной части Центрального Кавказа, на высотах от 700 до 4600 метров. Скалы, осыпи и ледники занимают более 70% его площади
Горные леса на Цейском хребте
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К.П. Попова
Попасть в заповедник можно их города Алагира, который находится в 38 километрах от Владикавказа. Ежедневно с автовокзала Владикавказа раз в час-полтора отправляются автобусы до Алагира. Также в город можно добраться прямым автобусом с автовокзала Беслана
Обвальная глыба в Садонском ущелье
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К.П. Попова
Для заповедника характерна высотная поясность. В нем представлены почти все природные сообщества высотного профиля – от широколиственных лесов Пастбищного и Скалистого хребтов до скально-осыпной растительности ледников Бокового хребта и Главного Кавказского хребта
Скалистый хребет
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. С.К. Алексеева
Сложностью горного рельефа обусловлены различные типы климата горных и высокогорных областей, однако всем им присущи умеренные средние температуры воздуха в летний сезон и низкие – в зимний
Гвоздика кавказская
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К.П. Попова
Флора заповедника насчитывает около 1500 видов высших растений, около 200 эндемиков Кавказа и ряд видов узких эндемиков, встречающихся только в Северной Осетии. Также в заповеднике распространено более 150 видов грибов
Смешанные осиново-сосновые леса в Мамисонском ущелье
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К.П. Попова
Растительность заповедника отличается большим разнообразием. Здесь представлены широколиственные буково-грабовые и кленовые леса, горные сосняки, разнообразные субальпийские и альпийские луга, ковры, пустоши со многими редкими декоративными видами
Черный дрозд
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю.Е. Комарова
В заповеднике обитает 207 видов птиц, из которых 18 редкие, внесены в Красную книгу России. Интересны обитатели высокогорий – кавказский улар, большая чечевица, краснобрюхая горихвостка, альпийская завирушка, краснокрылый стенолаз, альпийская галка. Также распространены горный конек, оляпка, корольковый вьюрок
Кавказско-беловежские зубры в пойме реки Суадагдон, ФЗ Цейский
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В.И. Фарниева
Местную фауну представляют 58 видов млекопитающих, семь из которых занесены в республиканскую и российскую Красные книги. В Северо-Осетинском заповеднике возрождается популяция зубров. Стадо, обитающее в заповеднике и республиканском заказнике "Цейский", насчитывает около 50 особей
Цахсад
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К.П. Попов
Для туристов на территории заповедника проложены специальные тропы, рассчитанные как на однодневные маршруты, так и на многодневные походы. В составе экскурсионной группы гости могут посетить самый большой на территории заповедника Цейский ледник, леса, ущелья и водопады
Селение Клиат
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К.П. Попова
В заповеднике сохранилось немало памятников истории и архитектуры разных времен: пещерные городки, мезолитическая стоянка Шау-Лагат, наскальные крепости, заградительные стены, катакомбные могильники, а также православные церкви XI–XIII веков
Река Суадагдон (правый приток реки Ардон) в заказнике Цейский
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К.П. Попова
Кроме того, на территории заповедника расположена вторая по величине в Северной Осетии карстовая пещера – Шуби-Ныхасская. В ее залах и коридорах, покрытых причудливыми натеками, сталактитами и сталагмитами, обитают занесенные в Красную книгу России летучие мыши
Цейский ледник
Гора Кариухох - высшая тоска Федерального ландшафтного заказника Цейский
Горные леса на Цейском хребте
Обвальная глыба в Садонском ущелье
Скалистый хребет
Гвоздика кавказская
Смешанные осиново-сосновые леса в Мамисонском ущелье
Черный дрозд
Кавказско-беловежские зубры в пойме реки Суадагдон, ФЗ Цейский
Цахсад
Селение Клиат
Река Суадагдон (правый приток реки Ардон) в заказнике Цейский
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