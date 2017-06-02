Северо-Осетинский заповедник: красота на высоте

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. К.П. Попова

Попасть в заповедник можно их города Алагира, который находится в 38 километрах от Владикавказа. Ежедневно с автовокзала Владикавказа раз в час-полтора отправляются автобусы до Алагира. Также в город можно добраться прямым автобусом с автовокзала Беслана