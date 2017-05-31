В Крыму определили границы Ялтинского горно-лесного заповедника

Совет министров Республики Крым определил границы особо охраняемой природной территории "Ялтинский горно-лесной природный заповедник", сообщает РИА Новости Крым. Соответствующее распоряжение принято крымским правительством на выездном заседании в Судаке во вторник.

"Проект распоряжения принят и подготовлен в связи с необходимостью сохранения естественного состояния особо охраняемых природных территорий, а также для последующей передачи земель заповедника в федеральную собственность", — пояснил министр экологии и природных ресурсов республики Крым Геннадий Нараев.

Глава минэкологии также рассказал, что в настоящее время ведется несколько судебных процессов по делам о статусах территорий Ялтинского горно-лесного заповедника. "Мы считаем, что те территории, которые незаконно были выведены, сегодня необходимо вернуть в состав заповедника. Порядка 15 таких процессов идут, мы эти земли сознательно включили в состав заповедника и продолжаем через суды возвращать", — отметил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что заповедник не должен потерять ни одного метра. Он рассказал, что, рассматривая вопросы возвращения земель в состав Ялтинского горно-лесного заповедника, вместе с прокурором Крыма Олегом Камшиловым он намерен "сформировать единую позицию по защите интересов государства". "Да, ситуация сложная… Решения принимались украинскими органами власти, но что делать, коллеги, надо выходить из ситуации", — подчеркнул Сергей Аксенов.