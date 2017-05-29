Туризм как средство сохранения природы: экотропы помогают Байкалу

О байкальских красотах Василий Иванович может говорить, кажется, бесконечно. "У нас природа настолько разнообразна. По сути, каждый ключик, каждая речка по-своему прекрасны. Можно встретить кедры в несколько обхватов, а какие красивые горы. Как у Высоцкого: "Лучше гор могут быть только горы…", — увлекает рассказом директор Байкальского заповедника.
Заповедник и туристы совместимы
Владения, за которые отвечает Василий Иванович, немалые — в управлении три территории: собственно сам заповедник и два федеральных заказника — Кабанский и Алтачейский. Располагаются они далеко друг от друга, что весьма усложняет сотрудникам работу.
Но главная сложность в их работе не расстояния, а труднодоступность. Большую часть заповедника составляет хребет Хамар-Дабан — горы, превышающие 2 тысячи метров. На северном склоне хребта очень много снега. Передвижение в заповеднике возможно только пешком.
Однако усилиями Василия Ивановича и коллектива заповедника тут целенаправленно развивается познавательный туризм. Байкальский заповедник — образец для подражания. Неслучайно в 2011 году он был включен в число модельных территорий по развитию инфраструктуры познавательного туризма на ООПТ.
Здесь организованы разнообразные круглогодичные маршруты и экскурсионные программы для всех посетителей без исключения: и тропы с деревянным настилом для людей с ограниченными возможностями, и лесные маршруты по кедровому лесу, и активные маршруты к горным озерам и водопадам.
Участки, выделенные на территории для развития познавательного туризма, постоянно обустраиваются. Построены избушки и приюты, сотни мостиков через реки, поддерживаются десятки километров троп.
"Меня часто забрасывают вопросами: как же так — туризм в заповеднике?" — делится Василий Иванович.
На Байкале ежегодно бывает около 2 миллионов туристов. Когда выезд на природу толково не организован, ей наносится огромный ущерб.
"Поэтому и было принято решение развивать инфраструктуру. Человек, который приезжает к нам в заповедник, должен ходить только по положенным местам и в положенное время", — подчеркивает глава заповедника.
В Байкальском заповеднике, как и в других, для туризма может быть задействовано не более 5% территории. Остальная часть так и остается неприкосновенной, заповедной, закрытой для посещений.
"Значительную часть инфраструктуры мы сделали на сопредельной территории, чтобы люди могли получить информацию и принять решение о путешествии по заповедным маршрутам", — отмечает он.
Обычный день необычного человека
Прежде чем стать директором заповедника, Василий Иванович проработал 10 лет научным сотрудником. Практически любой закуток здешних мест ему знаком — прошел заповедник от и до. "Есть особенно дорогие сердцу места. Они связаны с теми временами, когда я занимался научной работой. За каждым — свое воспоминание, те эмоции, которые испытывал", — делится Василий Иванович.
Одно из самых его любимых мест в заповеднике — река Половинка: "Она чрезвычайно красивая. У ее берегов располагался мой стационар. И там осталась частичка моей души. Все напоминает о том периоде времени, когда работал над соболиной темой".
"У нас уже несколько лет работает известный фотограф дикой природы Алексей Безруков. Его фотографии являются ярким подтверждением моих слов, у нас действительно невероятно красиво", — говорит Сутула.
Однако и сам Василий Иванович стремится запечатлеть красоту. Неудивительно, ведь одно из его главных увлечений — фотография.
"Очень люблю фотографировать! Этим занимался еще в студенческие годы, когда еще надо было проявлять пленки и экономить каждый кадр. Сейчас техника хорошая. Вот раньше бы такое было! Одно плохо: не хватает времени. Ведь фотоматериал еще надо обработать, отсеять лишние кадры", — сетует он.
"В отличие от бедных москвичей дорога от дома до работы занимает две минуты, поэтому прихожу раньше 8 утра, успеваю подготовиться к планерке", — рассказывает Василий Сутула о своем обычном рабочем дне.
Из-за отдаленности территорий, большого количества задач требуется планировать работу инспекторов, транспорта, вопросы жизнеобеспечения, а также определять ответственных за приезжающих туристов. Кроме того, для решения проблем охраны, научной деятельности, развития территорий часто приходится выезжать на места.
"Байкальский заповедник, имея центральную усадьбу в небольшом поселке, является своего рода градообразующим предприятием. Это накладывает на нас особую ответственность", — отмечает Сутула.
Охотовед, но не охотник
Но как же так: директор заповедника, настолько любящий окружающий мир, а по образованию — охотовед?
"Биолог-охотовед, — поправляет Василий Иванович. — У истоков заповедного дела в нашей стране стояли охотоведы. В советское время очень многие заповедники организовывались именно охотоведами".
"Не надо путать браконьеров — губителей природы — и охотников. Охотник, как никто другой, заинтересован, чтобы животные, на которых он охотится, были и продолжали существовать", — подчеркивает Василий Иванович.
С давних времен в Сибири, на Дальнем Востоке охота являлась основой традиционного образа жизни.
"В Приморском крае в 1980-е годы я работал в охотничьем хозяйстве. В мою задачу входило обеспечение именно рационального природопользования. Главное — предотвращение браконьерства. Сколько же мы их переловили!", — вспоминает глава заповедника.
Самое ужасное, когда не видят берегов, сетует Василий Иванович, стреляют даже беременных самок — просто лишь бы убить. Настоящий охотник такого никогда не сделает!
Однако позже он признался, что сейчас не стал бы уже работать в этой сфере. "Это охотничья отрасль. Мне жалко животных. Пусть этим занимаются другие. Я пришел к этому давно уже. Считаю, что я сейчас как биолог-охотовед свои знания применяю именно так, как нужно, работаю — для сохранения природы и ее обитателей".
Беседовала Алина Курамшина