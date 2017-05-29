Туризм как средство сохранения природы: экотропы помогают Байкалу

Иногда приходится слышать, что туризма в заповеднике не может быть. Однако в Байкальском заповеднике развивают познавательный туризм безвредным для природы образом. Об этих и других особенностях работы на особо охраняемых природных территориях рассказал директор заповедника Василий Иванович Сутула.

О байкальских красотах Василий Иванович может говорить, кажется, бесконечно. "У нас природа настолько разнообразна. По сути, каждый ключик, каждая речка по-своему прекрасны. Можно встретить кедры в несколько обхватов, а какие красивые горы. Как у Высоцкого: "Лучше гор могут быть только горы…", — увлекает рассказом директор Байкальского заповедника.

Заповедник и туристы совместимы

Владения, за которые отвечает Василий Иванович, немалые — в управлении три территории: собственно сам заповедник и два федеральных заказника — Кабанский и Алтачейский. Располагаются они далеко друг от друга, что весьма усложняет сотрудникам работу.

Но главная сложность в их работе не расстояния, а труднодоступность. Большую часть заповедника составляет хребет Хамар-Дабан — горы, превышающие 2 тысячи метров. На северном склоне хребта очень много снега. Передвижение в заповеднике возможно только пешком.

Однако усилиями Василия Ивановича и коллектива заповедника тут целенаправленно развивается познавательный туризм. Байкальский заповедник — образец для подражания. Неслучайно в 2011 году он был включен в число модельных территорий по развитию инфраструктуры познавательного туризма на ООПТ.

Здесь организованы разнообразные круглогодичные маршруты и экскурсионные программы для всех посетителей без исключения: и тропы с деревянным настилом для людей с ограниченными возможностями, и лесные маршруты по кедровому лесу, и активные маршруты к горным озерам и водопадам.

Участки, выделенные на территории для развития познавательного туризма, постоянно обустраиваются. Построены избушки и приюты, сотни мостиков через реки, поддерживаются десятки километров троп.

"Меня часто забрасывают вопросами: как же так — туризм в заповеднике?" — делится Василий Иванович.

На Байкале ежегодно бывает около 2 миллионов туристов. Когда выезд на природу толково не организован, ей наносится огромный ущерб.

"Поэтому и было принято решение развивать инфраструктуру. Человек, который приезжает к нам в заповедник, должен ходить только по положенным местам и в положенное время", — подчеркивает глава заповедника.

В Байкальском заповеднике, как и в других, для туризма может быть задействовано не более 5% территории. Остальная часть так и остается неприкосновенной, заповедной, закрытой для посещений.

"Значительную часть инфраструктуры мы сделали на сопредельной территории, чтобы люди могли получить информацию и принять решение о путешествии по заповедным маршрутам", — отмечает он.

© пресс-служба Байкальского заповедника Директор Байкальского заповедника Василий Иванович Сутула © пресс-служба Байкальского заповедника Директор Байкальского заповедника Василий Иванович Сутула

Обычный день необычного человека

Прежде чем стать директором заповедника, Василий Иванович проработал 10 лет научным сотрудником. Практически любой закуток здешних мест ему знаком — прошел заповедник от и до. "Есть особенно дорогие сердцу места. Они связаны с теми временами, когда я занимался научной работой. За каждым — свое воспоминание, те эмоции, которые испытывал", — делится Василий Иванович.

Одно из самых его любимых мест в заповеднике — река Половинка: "Она чрезвычайно красивая. У ее берегов располагался мой стационар. И там осталась частичка моей души. Все напоминает о том периоде времени, когда работал над соболиной темой".

"У нас уже несколько лет работает известный фотограф дикой природы Алексей Безруков. Его фотографии являются ярким подтверждением моих слов, у нас действительно невероятно красиво", — говорит Сутула.

Однако и сам Василий Иванович стремится запечатлеть красоту. Неудивительно, ведь одно из его главных увлечений — фотография.

"Очень люблю фотографировать! Этим занимался еще в студенческие годы, когда еще надо было проявлять пленки и экономить каждый кадр. Сейчас техника хорошая. Вот раньше бы такое было! Одно плохо: не хватает времени. Ведь фотоматериал еще надо обработать, отсеять лишние кадры", — сетует он.

"В отличие от бедных москвичей дорога от дома до работы занимает две минуты, поэтому прихожу раньше 8 утра, успеваю подготовиться к планерке", — рассказывает Василий Сутула о своем обычном рабочем дне.

Из-за отдаленности территорий, большого количества задач требуется планировать работу инспекторов, транспорта, вопросы жизнеобеспечения, а также определять ответственных за приезжающих туристов. Кроме того, для решения проблем охраны, научной деятельности, развития территорий часто приходится выезжать на места.

"Байкальский заповедник, имея центральную усадьбу в небольшом поселке, является своего рода градообразующим предприятием. Это накладывает на нас особую ответственность", — отмечает Сутула.

© Василий Сутула Байкальский заповедник © Василий Сутула Байкальский заповедник

Охотовед, но не охотник

Но как же так: директор заповедника, настолько любящий окружающий мир, а по образованию — охотовед?

"Биолог-охотовед, — поправляет Василий Иванович. — У истоков заповедного дела в нашей стране стояли охотоведы. В советское время очень многие заповедники организовывались именно охотоведами".

"Не надо путать браконьеров — губителей природы — и охотников. Охотник, как никто другой, заинтересован, чтобы животные, на которых он охотится, были и продолжали существовать", — подчеркивает Василий Иванович.

С давних времен в Сибири, на Дальнем Востоке охота являлась основой традиционного образа жизни.

"В Приморском крае в 1980-е годы я работал в охотничьем хозяйстве. В мою задачу входило обеспечение именно рационального природопользования. Главное — предотвращение браконьерства. Сколько же мы их переловили!", — вспоминает глава заповедника.

Самое ужасное, когда не видят берегов, сетует Василий Иванович, стреляют даже беременных самок — просто лишь бы убить. Настоящий охотник такого никогда не сделает!

Однако позже он признался, что сейчас не стал бы уже работать в этой сфере. "Это охотничья отрасль. Мне жалко животных. Пусть этим занимаются другие. Я пришел к этому давно уже. Считаю, что я сейчас как биолог-охотовед свои знания применяю именно так, как нужно, работаю — для сохранения природы и ее обитателей".

Беседовала Алина Курамшина