Экотропа в Рдейском заповеднике закрыта из-за гнездящихся птиц

Администрация Рдейского заповедника продлила запрет на посещение экологической тропы до 15 июня 2017 в связи с гнездованием птиц, сообщает портал "Заповедная Россия". Как установили орнитологи заповедника, в непосредственной близости от обустроенной тропы гнездится пара серых журавлей.

Всего, по оценкам ученых, в Рдейском заповеднике обитает несколько десятков журавлей, которые устраивают свои гнезда в труднопроходимых местах на границе болота и леса.

В период насиживания журавли очень чувствительны к беспокойству, и при неоднократном вспугивании могут бросить кладку. Эта весна отличается небывало затяжными холодами, поэтому риск переохладить кладку при беспокойстве птиц увеличивается.

Кроме того, в непосредственной близости от экотропы поселилась пара больших кроншнепов. Этот вид занесен в Красную книгу России.