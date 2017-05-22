В заповедниках Коми открыли сезон фотоохоты

На особо охраняемых территориях Коми открыли сезон фотоохоты. В республике начался прием заявок на конкурс фотографий, посвященный Году экологии в России, сообщают "Известия".

Цель мероприятия — привлечь внимание населения республики к проблемам окружающей среды.

Фотоконкурс продлится с 15 мая по 10 августа. Для участия нужно предоставить оригинальные фотографии, выполненные на особо охраняемых природных территориях Коми — в Печоро-Илычском биосферном заповеднике и национальном парке "Югыд ва", 162 природных заказниках и 73 памятниках природы.

На конкурс принимаются интересные фотографии зверей и птиц, рыб, растений, насекомых и редких природных явлений. Также принимаются работы, посвященные мероприятиям, проходящим в рамках Года экологии.

Авторы должны приложить к снимкам краткое описание, с указанием места, даты и названия охраняемой территории.