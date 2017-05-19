Национальному парку "Паанаярви" исполнилось 25 лет

В "Паанаярви" обитает множество животных и растений, 238 видов занесены в Красные книги Карелии, России и Международного союза охраны природы.
На особо охраняемой территории находится самая высокая вершина республики — гора Нуорунен, а также сейды — уникальные камни-валуны на трех небольших "ножках", служившие местом поклонения саамов.
Своим названием нацпарк обязан уникальному озеру, образованному в тектоническом разломе, длиной 24 километра. Паанаярви — самое глубокое среди малых озер мира, его глубина — около 130 метров.