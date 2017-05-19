Национальному парку "Паанаярви" исполнилось 25 лет

20 мая национальный парк "Паанаярви", расположенный в Республике Коми, отмечает 25-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Одним из главных направлений деятельности парка является организация экологического туризма. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, ведомство работает над внедрением механизма привлечения частных средств в создание туристической инфраструктуры, что позволит к 2025 году увеличить посещаемость национальных парков жителями России в три раза.

В "Паанаярви" обитает множество животных и растений, 238 видов занесены в Красные книги Карелии, России и Международного союза охраны природы.

На особо охраняемой территории находится самая высокая вершина республики — гора Нуорунен, а также сейды — уникальные камни-валуны на трех небольших "ножках", служившие местом поклонения саамов.

Своим названием нацпарк обязан уникальному озеру, образованному в тектоническом разломе, длиной 24 километра. Паанаярви — самое глубокое среди малых озер мира, его глубина — около 130 метров.