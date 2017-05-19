Витимскому заповеднику 20 мая исполнятся 35 лет

Своим образованием заповедник обязан грандиозной стройке XX века – Байкало-амурской магистрали.

Еще в 1930-е годы профессор охотфака Иркутского сельскохозяйственного института Василий Скалон предлагал организовать в этих местах заповедник. Но только 20 мая 1982 года был создан Витимский государственный заповедник для сохранения северного таежного Забайкалья.

Территория заповедника расположена на площади 585 838 гектаров на юго-востоке Бодайбинского района Иркутской области, где граничит с Республикой Бурятия и Забайкальским краем, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Удаленный от транспортных путей и предприятий промышленной добычи золота, защищенный высокими горными хребтами с юга и труднопроходимыми коварными витимскими порогами, этот участок в период бурного промышленного освоения региона сохранился в относительно первозданном виде и представляет сегодня эталон природы северного Забайкалья.