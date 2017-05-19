Лучше гор могут быть только скалы. Все о самом посещаемом заповеднике РФ

Основная достопримечательность заповедника "Столбы" Красноярского края — сиенитовые скалы причудливой формы. В их облике угадываются очертания людей, животных и мифологических существ. Недавно "Столбы" в очередной раз были признаны самым популярным заповедником России. О том, почему даже работники заповедника стараются не ходить вглубь территории, о ситуации с лесными пожарами и о пользе для здоровья "Столбов", — рассказал директор заповедника Вячеслав Щербаков.

"За здоровьем на "Столбы!" — такую присказку часто повторяют жители Красноярска, отправляясь на променад в заповедник. Особенно благотворно темнохвойная тайга влияет на сердце и легкие.

"Это доказано, те, кто ходит на "Столбы" постоянно, — у них чистые легкие. Можно бегать вдоль автомобильных трасс и никакого толку не будет, а можно просто ходить с трекинговыми палочками и будут нормально работать легкие и сердце", — рассказывает директор заповедника Вячеслав Щербаков.

К слову о легких. Заповедник часто называют легкими Красноярска. Тайга сполна обеспечивает свежим воздухом индустриальный гигант Сибири. Со "Столбов" воздух идет в Красноярск, а людской поток движется в обратном направлении. "Столбы" гордо носят звание самого посещаемого заповедника страны, в первую очередь благодаря красноярцам, которых среди посетителей большинство.

© Максим Кадочников, Минприроды РФ Ход Баламуты © Максим Кадочников, Минприроды РФ Ход Баламуты

Наведываются на природу и гости из близлежащих крупных городов — Иркутска, Новосибирска. Не обделяют вниманием заповедник и те путешественники, чей путь лежит на Байкал. Заскочить по дороге на знаменитое озеро и еще на "Столбы" — милое дело.

Встречаются в заповеднике и заграничные туристы — чехи, немцы, французы, ну и, конечно, любознательные китайцы. Гости из Поднебесной и здесь не теряют своего фирменного стиля.

"Китайцы — они шумные, ходят группами. По одному, по двое китайцев я точно не видел. И всегда с фотоаппаратами", — говорит Вячеслав Щербаков.

Вообще, как рассказывает директор, иностранные туристы отличаются большей законопослушностью. Меньше мусорят, соблюдают правила посещения и заранее готовятся, изучают маршрут.

Монах, Грешник, Воробушки и другие

Основной интерес для туристов представляет скальная часть заповедника, которая включает в себя несколько районов. Наиболее посещаемый — "Центральные Столбы". Заповедник знаменит уникальными сиенитовыми скалами. Сиенит — считается самым прочным камнем.

"Я беру камень и отсекаю все лишнее" — авторство этой фразы приписывают многим творцам, в том числе Микеланджело и Родену. По такому же принципу, видимо, действовала и природа, создавая в "Столбах" исполинские каменные массивы с причудливым обликом. Скалы на территории заповедника напоминают очертания людей, животных, мифологических существ.

© Максим Кадочников, Минприроды РФ Скалы Тотем © Максим Кадочников, Минприроды РФ Скалы Тотем

Многие скалы здесь имеют имена. Например, среди них есть Монах, Грешник, Дикарь, Китайская стенка, Воробушки. Есть даже целая "семья" — Бабка, Внучка, Дед, Прадед и Внук, Близнецы.

Обычно, чтобы насладиться всеми этими нерукотворными чудесами, хватает одного дня. Но если гости заповедника хотят задержаться, то к их услугам уютные туристические домики. Ежегодно туристско-экскурсионный район посещают до 350 тысяч человек, а по самому популярному маршруту в выходные проходят до 20 тысяч посетителей.

Сейчас директор парка и его подчиненные работают над тем, чтобы немного видоизменить логистику в заповеднике и сделать так, чтобы отдыхающие посещали не только самую раскрученную центральную часть. Хоть скалы и из самого крепкого в мире камня, но лучше их лишний раз не испытывать на крепость огромным туристическим потоком.

"Весь поток туристов концентрируется в одном месте. Все идут на посещение центральных скал. Мы начали перераспределять туристов, стали открывать восточный вход, где также присутствует скальный район. Он не менее живописный, чем центральный. Туда удалось перенаправить где-то процентов 20 посетителей. Мы для многих людей открыли новые места", — рассказывает директор заповедника.

"Вглубь заповедника стараемся не ходить"

Для посетителей открыто около трех процентов территории заповедника. Если гость попадет на закрытую территорию, то его ждет штраф. Впрочем, штраф — это далеко не самое страшное, с чем можно столкнуться на просторах, закрытых для туристов. Директор заповедника и сам без лишней надобности старается не наведываться вглубь территории.

"Вглубь заповедника стараемся не ходить, потому что там много медведей. Очень много медведей", — говорит Вячеслав Щербаков.

Так называемую зону полной заповедности от туристической отделяет буферная зона. К тому же на территории парка установлены аншлаги, фоторегистраторы и фотоловушки, которые фиксируют поведение медведей.

© Минприроды РФ Медведь в заповеднике "Столбы" © Минприроды РФ Медведь в заповеднике "Столбы"

Риск опасной встречи с хищником минимален. Однако директор заповедника не отрицает, что случаи нападения на людей бывали.

Тщательная уборка мусора на туристической территории несет не только эстетическую функцию. Косолапых очень привлекают всевозможные остатки провианта, неубранные незадачливыми туристами. Еще медведей манят свежепротоптанные дорожки в глубине заповедника.

"Чем дальше туристы растаптывают тропы вглубь, тем чаще медведи, конечно, начинают выходить по этим следам к людям. Еще наша задача кроме всего прочего — управление отходами. Если мусор не вывозить, то на запах придут медведи.

— А может медведь в Красноярск прийти?

— Конечно, такое есть, такое бывает", — говорит директор заповедника.

Кроме медведей в этих местах водятся другие крупные хищники — волк, лиса, рысь. Из копытных — марал, лось, косуля. При этом, по заверению директора, случаи браконьерства фиксируются очень редко. Служба охраны несет вахту на границах, да и друзья заповедника — "столбисты" — не теряют бдительности.

"Столбисты" — это те, которые ходят на "Столбы", они тоже являются общественными инспекторами. Они могут информировать о том, что такой-то человек туда-то пошел. Даже если он пойдет с какой-то пневматикой, или с ножом, или еще с чем-то, информация сообщается госинспекторам, и такого человека сразу задерживают", — рассказывает Вячеслав Щербаков.

На безопасность заповедника и посетителей работают и социальные сети "Столбов". Если кто-то потерялся или забрел куда-то не туда, в работу включаются SMM-технологии.

"Мы через социальные сети распространяем информацию, ориентировки, что примерно вот такая женщина или мужчина потерялись на "Столбах". Бывало, что туристы отзваниваются, говорят, что такой-то человек был на таком-то месте и он сейчас выходит", — говорит директор.

Но все же чаще "не туда" забредают не люди, а бродячие собаки. Бездомные собаки с окраин Красноярска сбиваются в стаи и идут искать пропитание.

© Минприроды РФ Маралы в заповеднике "Столбы" © Минприроды РФ Маралы в заповеднике "Столбы"

"На косуль они нападают. Были случаи, когда по 40-50 особей косуль было просто растерзано бродячими собаками. Мы отлавливаем бродячих собак и вывозим их. У нас есть договор на утилизацию. А как по-другому? Собаки — это инвазивный вид для заповедника. Заповедник создавался не для того, чтобы охранять бродячих собак", — отмечает Вячеслав Щербаков.

Человеческий фактор

Тема лесных пожаров всегда актуальна для Сибири. Вот и в этом году ситуация непростая. Заповедника пожары не коснулись, но это не повод ослаблять бдительность. Директор говорит, что пожары, если и случаются в заповеднике, носят антропогенный характер, все они приходят из города.

"Те пожары, которые у нас есть, — они все приходят с сопредельной территории. Вокруг заповедника есть дачи, очень много землепользователей, и, как всегда, это сельхозпалы, которые в апреле-мае дачники делают", — рассказывает директор.

© Из личного архива Директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков © Из личного архива Директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков

Наказание за разведение костров относительно небольшое — 4 тысячи рублей, а вот убытки, если полыхнет заповедная территория, могут исчисляться миллионами. Но даже эти штрафы, сетует директор, выписать удается далеко не всем нарушителям.

"У нас, к сожалению, такое законодательство, что даже если человека поймали со спичкой, то надо еще доказать, что человек это поджигал. Очень сложно довести дело до суда. Очень сложно определить, кто поджег", — признается Вячеслав Щербаков.

Но все же за последние годы пожаров становится меньше. До населения пытаются достучаться всевозможными противопожарными акциями — объясняют, напоминают, предупреждают, взывают к сознательности.

В плане осознанного и бережного отношения к природе у нынешних красноярцев есть на кого равняться. "Столбы" — один из немногих, если не единственный, заповедник в стране, созданный по инициативе жителей.

Беседовал Владимир Лебедев